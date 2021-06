In einem feierlichen Pontifikalgottesdienst am Herz-Jesu-Fest, dem Patroziniumsfest der Missionsbenediktiner, haben Patres und Brüder der Abtei Münsterschwarzach unlängst ihre Profess- und Priesterjubiläen gefeiert. Abt Michael Reepen dankte den sechs Mönchen für ihre Treue und für ihren Einsatz für die Gemeinschaft von Münsterschwarzach und in den Missionsländern.

Vor dem Abt und der versammelten Klostergemeinschaft erneuerten die Jubilare ihre Gelübde, die sie vor 70 und 60 Jahren an gleicher Stelle in der Profess gesprochenhatten. Die Festpredigt hielt Pater Christoph Gerhard, der sein 25-jähriges Priesterjubiläum feierte.

Die Jubilare:

Geboren ist Bruder Fabian Jennebach (70 Jahre Profess) 1928 in Hannover. Er absolvierte er Ausbildung zum Kfz-Mechaniker in Fritzlar. Im Januar 1949 trat er in die Abtei Münsterschwarzach ein. Dort arbeitete er in der Schlosserei, Hausmeisterei und Klosterverwaltung. 1959 erfolgte die Missionsaussendung nach Waegwan/Südkorea. Er wurde Leiter der dortigen Kfz-Werkstätte und Versorgungsfahrer. 1968 kehrte er nach Münsterschwarzach zurück, hier übernahm er den Exportversand in die Missionsländer. Von 2007 bis 2012 arbeitete als Pförtner im Kloster im Oldenburger Land. Seit 2012 lebt er wieder in Münsterschwarzach, mittlerweile auf der Kranken- und Pflegestation.

Bruder Bonifaz Hampel (60 Jahre Profess). Geboren ist Bruder Bonifaz 1938 in Berlin. Dort absolvierte er Ausbildung zum Großhandelskaufmann. 1959 trat er in die Abtei Münsterschwarzach ein. Von 1960 bis 1965war er in der Missionsprokura Münsterschwarzach tätig, von 1965 bis 1984 in der Missionsprokura Schuyler/Nebraska (USA). Von 1984 bis 1990 lebte er in der Diözese Mtwara/Tansania, danach wieder in Schuyler. Nach seiner Rückkehr nach Münsterschwarzach arbeitete er an der Klosterpforte und im Gästehaus. Von 2004 bis 2010 war er Pförtner und Bürodienste im Haus Benedikt in Würzburg, anschließend übernahm er die Missionsprokura England/Irland.

Pater Martin Birk (60 Jahre Profess). Geboren ist Pater Martin 1941 in Danzig. Sein Klostereintritt war 1960, 1966 die Priesterweihe. 1967 bis 1970 wirkte er als Kaplan in Münsterschwarzach/Gerlachshausen.Von 1970 bis 1983 war er Religionslehrer am Gymnasium in Damme/Oldenburg, danach Studienpräfekt für die Kleriker. Am 24. Mai 1988 folgte ein Missionseinsatz in Digos/Philippinen. Ab 1991 war er im Gästehaus der Abtei Münsterschwarzach eingesetzt. 1994 bis 1997 Novizenmeister der Abtei. Ab 2002 im Kloster St. Benedikt in Würzburg seelsorgerlich tätig, auch mit Bildungs- und Exerzitienkursen. 2010 bis 2016 arbeitete er als Klinikseelsorger in der Missionsärztlichen Klinik und in der Uniklinik in Würzburg. Danach war er Seelsorger für die Oberzeller Franziskanerinnen im Kloster St. Ludwig bei Schweinfurt.

Pater Anselm Grün (50 Jahre Priester). Pater Anselm wurde 1945 in Junkershausen geboren und ist in Lochham bei München aufgewachsen. Er besuchte die Internate und Gymnasien in St. Ludwig, Münsterschwarzach und Würzburg. Nach dem Abitur trat er in die Abtei Münsterschwarzach ein. Er studierte Theologie in Sant'Anselmo in Rom. An der Universität Würzburg promovierte er zum Doktor der Theologie. Am 1. Juli 1971 wurde er durch Bischof Josef Stangl zum Priester geleitet. Von 1977 bis 2013 war er Cellerar und Leiter der Klosterverwaltung. Er ist Geistlicher Leiter des Recollectio-Hauses, Geschäftsführer der Fair-Handel GmbH und Autor vieler geistlicher Bücher. Mit aktuell mehr als 300 lieferbaren Titeln,über 14 Millionen weltweit verkauften Büchern und Übersetzungen in über 30 Sprachen gilt Pater Anselm als der erfolgreichste Autor spiritueller Bücher im deutschsprachigen Raum. Sein Buch "Lebensmitte als geistliche Aufgabe", das im klostereigenen Vier-Türme-Verlag erschienen ist, wurde im Februar 2018 von Papst Franziskus empfohlen. Erhält bis heute zahlreiche Vorträge, Exerzitienkurse und Führungsseminare.

Pater Benedikt Müllers (50 Jahre Priester). Geboren ist Pater Benedikt 1937 in Nordhorn (Niedersachsen). Er absolvierte eine Lehre als Industriekaufmann, studierte Philosophie und Theologie. 1971 wurde er von Bischof Wittler von Osnabrück zum Priester geweiht. Er wirkte als Kaplan in Emsbüren, Hamburg und Glandorf anschließend als Pfarrer in Lingen/Ems. 1992 trat er in die Abtei Münsterschwarzach ein, seine Feierliche Profess war 1999. In der Abtei Münsterschwarzach und im Priorat Damme war Exerzitienarbeit, Kursarbeit und Gästebetreuung eingesetzt und in der Seelsorge tätig. Von 2006 bis 2013 war er Hausgeistlicher bei den Schwestern in St. Ludwig bei Schweinfurt. Seit 2013 ist er in der Abtei im Seelsorgsbereich tätig.

Pater Christoph Gerhard (25 Jahre Priester). Pater Christoph wurde 1964 in Würzburg geboren. Sein Heimatort ist Stetten bei Karlstadt. Er besuchte die Fachoberschule Marktheidenfeld mit Abschluss des Fachabiturs.Anschließend studierte er an der FH Würzburg/Schweinfurt Elektrotechnik/Informationstechnik. 1987 trat er in die Abtei Münsterschwarzach ein, am 8. Juli 1996 war seine Priesterweihe. Es folgten Tätigkeiten als Präfekt im Lehrlingsheim St. Plazidus, Verantwortlicher für die Computer und das Internet der Abtei. Er ist Geschäftsführer der Vier-Türme-GmbH. Ab 2003 war er stellvertretender Cellerar, ab 2004 Prior der Abtei. Im Oktober 2013 wurde er Nachfolger Von PaterAnselm als Cellerar (Verwalter) der Abtei Münsterschwarzach. Pater Christoph war verantwortlich für die Einführung der regenerativen Energien im Kloster Münsterschwarzach und verantwortet bis heute das Ökologieprojekt. Er ist Astronom und betreut eine eigene Sternwarte auf dem Klostergelände. Als Autor schreibt er über die Zusammenhänge von Astronomie und Glauben, bringt jährlich einen Kalender seiner schönsten Astronomiefotos des vergangenen Jahres heraus und bloggt auf seiner Website www.klostersternwarte.de. Seit 2019 sind seine Beobachtungen auch auf Instagram unter @klostersternwarte zu finden.