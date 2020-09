Abtswind vor 10 Stunden

Damwildgehege aufgebrochen

In der Zeit vom 30. August, 12 Uhr, und 31. August, 07.45 Uhr, hat ein Unbekannter in der Rehweiler Straße vermutlich unter Inanspruchnahme eines Fahrzeugs die Zaunabschluss-Stangen eines Damwildgeheges aus der Verankerung gerissen. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, konnte dadurch ein großer Teil des Damwildes (etwa 50 Stück) in die freie Wildbahn entlaufen oder wurde von den Tätern entwendet. Dies war in diesem Jahr bereits der insgesamt dritte Fall einer mutwilligen Öffnung des dortigen Gatters, heißt es abschließend.