Kitzingen vor 1 Stunde

Damenfahrrad gestohlen

Bereits in der Zeit vom 1. Juli, 10 Uhr, bis 3. Juli, 22 Uhr, kam es am Bahnhof in Kitzingen zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete laut Polizeibericht ein abgesperrtes Holland-Damenrad der Marke "Via Veneto Velomarche". Das Fahrrad stand verschlossen am Fahrradständer. Es hatte einen Wert von circa 300 Euro.