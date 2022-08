Volkach vor 43 Minuten

Damen-Treckingrad bei Weinfest gestohlen

Bereits am Freitag, 12. August, wurde in Volkach ein weißes Damen-Trekkingrad der Marke Winora. Das Fahrrad stand von 21.40 bis 1.13 Uhr am Weinfestplatz und war mit einem pinkfarbenen Kettenschloss gesichert. Wer hat etwas beobachtet?