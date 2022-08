Rödelsee vor 23 Minuten

Dagmar Nahler liest aus ihrem neuen Buch "Das leere Feld"

Dagmar Nahler stellt am Mittwoch, 7. September, um 19 Uhr ihr neues Buch im Klosterladen der Communität Casteller Ring vor: "Das leere Feld". Es erscheint anlässlich des 100. Geburtstags von Radulf Graf Castell-Rüdenhausen. Als Dagmar Nahler auf der Suche nach Ruhe und Neuausrichtung war, fand sie im Mausoleum des Schlossparks Schwanberg eine leere Gedenkplatte. Das leere Feld löste starke Emotionen bei ihr aus, heißt es in der Ankündigung. Ihre eigenen Fragen an die Zukunft und ihre Trauer über Vergangenes verwoben sich unversehens mit der Geschichte von Graf Radulf (1922 – 2004). Das Buch erzählt von der Persönlichkeit des Grafen, von seinen Vorfahren und Lebensstationen, von Menschen in seinem Umfeld. Und von der Autorin selbst, ihrer Spurensuche und ihrem Erleben während der Arbeit an der Biographie. Dafür konnte sie auch im Casteller Archiv recherchieren. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen www.ccr-schwanberg.de