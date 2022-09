Obernbreit vor 36 Minuten

Dachziegel entfernt: 2000 Euro Schaden

Mehrere Dachziegel wurden zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 7 , wurden in Obernbreit an einer Firma in der Enheimer Straße durch einen Unbekannten entfernt. Laut Polizeibericht entstand Schaden in Höhe von 2000 Euro.