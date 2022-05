Der Vorstand der Nenzenheimer Schützengesellschaft hat sich bei der Jahreshauptversammlung am Sonntag im Schützenhaus teilweise erneuert. Nach zwei von der Corona-Pandemie geprägten, mageren Jahren will man wieder etwas mehr Schwung in den Verein bekommen. Florian Inderwies, seit 2015 Erster Schützenmeister des Nenzenheimer Traditionsvereins, will dieses Amt für weitere vier Jahre übernehmen. Seine Frau Elgin bleibt Damenwart.

Ebenfalls weiter im Amt verbleiben Zweiter Schützenmeister Hans Wolf und Kassier Udo Nahr. Martina Ihrig gab den Posten des Schriftführers nach 16 Jahren ab. Für sie wurde Timo Lechner gewählt, der bislang ein Beisitzeramt besetzte. Neu dazu in den erweiterten Vorstand kommen nun Christina Hartmann und Franziska Thierauf. Horst Seemann und Matthias Kahl bleiben weiterhin Beisitzer.

Wegen der Infektionsschutzverordnungen der vergangenen zwei Jahre war nicht nur der Fest- und Vereinsheimbetrieb bei den Nenzenheimer Schützen stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Wie auch anderorts litten der Schießbetrieb und die Schulung des Nachwuchses unter den Corona-Regeln. Wie Udo Nahr berichtete, hatte der Verein aber mit den Einnahmen aus dem "Kegeln & Schießen" sowie der Ausrichtung des Kirchweih-Montags im vergangenen Jahr die Miesen aus 2020 wieder wettmachen können, sodass man mit einem Plus das Jahr 2021 abgeschlossen hat.

Diskutiert wurde über die Höhe und den Umfang einer Investition in das marode gewordene Dach des Mitte der 1980er-Jahre erbauten Schützenhauses. Wie Hans Wolf berichtete, schlage eine sachgemäße Instandsetzung schnell im fünfstelligen Eurobereich zu Buche. Der Ausschuss wird sich in den kommenden Wochen mit der Frage befassen müssen, inwieweit auch günstigere und trotzdem hinreichende Lösungen, auch mit Eigenarbeit, in Betracht gezogen werden.

Jugendwart Sven Rünagel berichtete, dass kürzlich auf Gauebene beschlossen worden sei, nun wieder verstärkt in die Jugendwerbung zu gehen und demnächst ein Vergleichsschießen anzubieten. Sportwart Friedrich Bröse, der dieses Amt schon 44 Jahre inne hat, stellte die Frage, ob man noch weiter am dienstäglichen Punkteschießen fest halten wolle, was die Mehrheit bejahte. Zusammen mit Hans Wolf hatte Bröse auch in den für Training und Gaststättenbetrieb schwierigen Zeiten das Schützenhaus offen gehalten. Beide appellierten an die Mitglieder, wieder verstärkt dienstags das Vereinsheim zu besuchen, und wenn auch nur für ein gemeinsames Getränk zum Austausch.

Für 50-jährige Mitgliedschaft überreichte Gauschützenmeister Siegfried Weinig Abzeichen und Urkunden des Bayerischen und Deutschen Sportschützenbundes an Erika Hartmann, Hermann Nahr und Anni Wolf.