Kitzingen vor 57 Minuten

Dachdeckerinnung spricht zwölf Junggesellen frei

Im Hotel Cavallestro in Kitzingen wurden in einem feierlichen Rahmen und bei bestem Wetter die Junggesellen der Dachdecker freigesprochen, heißt es in einer Mitteilung der Dachdeckerinnung Unterfranken. Timo Markert, Obermeister der Dachdeckerinnung Unterfranken, durfte zwölf frisch ausgelernten Dachdeckerjunggesellen ihren Schmuckgesellenbrief überreichen und folgte damit einer jahrhundertealten Tradition, indem er sie aus dem Status der "Lehrlinge" entließ und diese sich nun Gesellen nennen dürfen. Zu der Freisprechungsfeier kamen auch zahlreiche Dachdeckerunternehmen aus Unterfranken und Familienangehörige sowie Freunde.