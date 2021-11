Sommerach vor 53 Minuten

„Da Mo“: Michael Fitz in der Alten Synagoge

Der Mann - eigentlich kein so kompliziertes Thema. Er ist recht einfach gestrickt, klar und zielgerichtet orientiert und daher problemlos zufrieden zu stellen - so möchte man meinen. Was Michael Fitz alles in Wort und Musik zu diesem Thema einfällt, präsentiert der Liedermacher, Gitarrist und Schauspieler in seinem neuesten Soloprogramm „Da Mo“ am Samstag, 6. November, um 20 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen, heißt es in der Ankündigung der Volkshochschule Kitzingen. Karten gibt es im Buchladen am Markt, in der Schöningh Buchhandlung am Marktplatz sowie an der Abendkasse ab 19 Uhr. Es gilt die 3G-Regel.