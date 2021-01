Zwei weitere Bewohner aus der Seniorenresidenz Phönix in Dettelbach mit einem positiven Corona-Test sind gestorben. Damit steigt laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona im Landkreis Kitzingen auf 26, davon acht in der Dettelbacher Phönix-Einrichtung. Bei den beiden jüngsten Todesfällen handelt es sich um einen 67-jährigen Mann, der am 1. Januar gestorben ist sowie um einen 88 Jahre alten Mann, der am 2. Januar gestorben ist.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass bereits am 10. Dezember ein Aufnahmestopp für die Seniorenresidenz Phönix ausgesprochen wurde. Zudem habe der Betreiber Pandemiebereiche eingerichtet.

Drei Viertel der Bewohner sind positiv

Am 18. Dezember habe bereits eine gemeinsame Begehung mit der Steuerungsstelle Pflegeheime des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) stattgefunden. Am 29. Dezember fand eine solche Begehung mit dem LGL erneut statt. Darüber hinaus habe es weitere Überprüfungen durch das Landratsamt gegeben.

Wie dieses weiter schreibt, seien bei der erneuten Reihentestung aller Bewohner und Mitarbeiter am 31. Dezember 22 Bewohner und sechs Mitarbeiter neu positiv getestet worden. Insgesamt seien nun seit Beginn 100 (von circa 130) Bewohnern positiv auf das Coronavirus getestet worden. Fünf Bewohner davon sind laut der Mitteilung bereits wieder aus der Quarantäne entlassen, fünf Bewohner sind aktuell im Krankenhaus. Darüber hinaus wurden seit Beginn des Ausbruchsgeschehens 24 Mitarbeiter positiv getestet.

Das Seniorenheim werde auch weiterhin engmaschig vom Gesundheitsamt begleitet, unter anderem wurde eine Überprüfung der vorgeschriebenen Testungen der Mitarbeiter eingeleitet.

Weitere Fälle in Marktbreit

Neue Corona-Fälle meldet das Landratsamt zudem aus dem Haus der Senioren Marktbreit. In der Einrichtung der AWO gebe es drei positiv getestete Mitarbeiter und sechs positiv getestete Bewohner. Die gesamte Eirnichtung werde am 4. Januar getestet, eine Begehung mit der LGL folge zeitnah. Gute Nachrichten gibt es hingegen aus dem Haus der Pflege Kitzinger Land: Nach dem positiven Test eines Mitarbeiters gab es eine Reihentestung der Bewohner und Mitarbeiter am 30. Dezember. Erfreulicherweise seien dabei alle Ergebnisse negativ gewesen.