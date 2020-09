Corona-Zahlen: Keine Cluster im Landkreis Kitzingen erkennbar

Das Robert-Koch-Institut (RKI) nennt die Entwicklung der Corona-Zahlen in Deutschland in den vergangenen Wochen in einer aktuellen Beurteilung der Lage zum Monatsbeginn "beunruhigend". Doch wie haben sich in den vergangenen Wochen die Zahlen der an Covid-19 erkrankten Menschen im Landkreis Kitzingen entwickelt? Hierzu hat sich diese Redaktion beim Landratsamt Kitzingen zwei Monate nach einer ersten Abfrage erneut die Corona-Fallzahlen auf Gemeindeebene geben lassen.

Anfang Juli waren es 193 bestätigte Corona-Fälle im Landkreis. Am 1. September waren es 227 Fälle – und bereits tags darauf vermeldete das Landratsamt einen Stand von jetzt 233 Corona-Infizierten. Vier Landkreisbewohner starben laut Landratsamt bis dahin im Zusammenhang mit Covid-19. Dies zeigt: Die Zahlen steigen auf keinem besorgniserregenden Niveau, doch stetig und zuletzt wieder stärker als in den Wochen zuvor.

Die Kreisstadt führt bei den Fallzahlen mit Abstand

Wie in der Übersichtskarte abzulesen ist, steht die Große Kreisstadt Kitzingen mit ihren rund 21 000 Einwohnern erwartungsgemäß mit jetzt 108 Infizierten weiter mit weitem Abstand an der Spitze der Corona-Fallzahlen, das ist ein Zuwachs von 17 im Vergleich zu Anfang Juli. In Prichsenstadt verdoppelte sich die Fallzahl von drei auf sechs. Ebenfalls drei Corona-Fälle mehr sind es in Marktsteft, mit jetzt acht (zuvor fünf), und in Dettelbach mit jetzt zwölf (neun). Zwei zusätzliche Fälle gibt es in Wiesenbronn mit jetzt drei Fällen (zuvor einer). Je ein zusätzlicher Fall sind es in Albertshofen, Marktbreit, Martinsheim, Obernbreit, Schwarzach und Segnitz. In den restlichen Städten und Gemeinden haben sich die Zahlen nicht verändert, auch nicht in Volkach (14), der Stadt, die nach Kitzingen weiter die zweitmeisten Fälle im Landkreis hat. Das bedeutet aber auch, dass folgende Gemeinden keine registrierten Corona-Fälle haben: Geiselwind, Castell, Sulzfeld und Seinsheim.

Dass die Corona-Zahlen zunehmen, spiegelt auch die Sieben-Tage-Inzidenz, die das RKI täglich für alle Landkreise in Deutschland veröffentlicht. Diese Kennziffer soll das Infektionsgeschehen regional vergleichbar machen. Sie sagt aus, wie viele Menschen einer Region in sieben Tagen neu erkrankt sind, und zwar nicht in absoluten Zahlen, sondern bezogen auf jeweils 100 000 Einwohner der Region. Der Wert lag für den Landkreis Kitzingen lange sehr niedrig, für den 1. August etwa noch bei 0,0 und eine Woche später bei 1,1. Vom 18. auf den 19. August sprang der Wert von 4,4 auf 11,0 und hält sich seitdem auf einem Wert von um die 10. Am 2. September lag er leicht niedriger bei 8,8.

Der Wert kann schnell steigen

Nach Angaben von Sabrina Fröhlich, der für Gesundheit zuständigen Abteilungsleiterin des Landratsamtes, darf der Anstieg nicht überbewertet werden. Allein wenn aus einer Familie drei Reiserückkehrer positiv auf Corona getestet werden, und diese wiederum drei weitere Menschen im Umfeld infiziert haben, dann steige der Wert in kurzer Zeit signifikant. Das bedeute jedoch nicht, dass es im Landkreis irgendwo einen Cluster an Corona-Infizierten gebe.

Nach Erkenntnissen des Gesundheitsamtes handelt es sich bei den aktuell Infizierten überwiegend um Reiserückkehrer aus Risikogebieten und deren Familienmitglieder. In Einzelfällen sei die Infektion auf eine private Familienfeier außerhalb des Landkreises zurückzuführen, so etwa auch bei den jüngst bekannt gewordenen drei Infektionen in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber Corlette Circle in Kitzingen, heißt es auf Anfrage weiter. Und nur in Einzelfällen sei die Infektionsquelle nicht ermittelbar.

Fröhlich rechnet damit, dass die Inzidenz-Zahl vorerst weiter auf erhöhtem Niveau bleiben wird, auch deshalb, weil mehr getestet wird. Allein die Anfang der Woche in Albertshofen als Bayerisches Testzentrum wieder in Betrieb genommene Corona-Teststation kann bis zu 180 Menschen pro Tag testen.