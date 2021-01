Den aktuellen Corona-Zahlen zufolge, die das Landratsamt Kitzingen am Montag (Stand: 12.30 Uhr) veröffentlicht hat, hat es zu Wochenbeginn erfreulicherweise keine weiteren registrierten Corona-Toten gegeben. Die Zahl stagniert seit zwei Tagen bei 39.

Auf Nachfrage dieser Redaktion hat das Landratsamt nähere Angaben zu den vier zuletzt vermeldeten Corona-Toten nachgetragen. Dabei handelt es sich um zwei Bewohner des Seniorenheims Phönix in Dettelbach, eine 81-jährige Frau und einen 93-jährigen Mann, der in einem Krankenhaus starb. Zudem starben in Kliniken eine 82-Jährige und ein 84-Jähriger, die beide im Landkreis Kitzingen lebten. Alle Verstorbenen hatten diverse, teils schwere Vorerkrankungen, berichtet das Landratsamt.

Die weiteren Kennzahlen im Zusammenhang mit der Pandemie haben sich zum Start dieser Woche kaum verändert. Dies rührt allerdings auch daher, dass am Wochenende bekanntermaßen kaum getestet wird. Bis zum Montag hatte das Landratsamt im Landkreis Kitzingen 1585 bestätigte Corona-Fälle registriert, drei mehr als am Sonntag. Von diesen waren 1396 (Vortag: 1391) mittlerweile genesen. 150 (152) Menschen galten als akut erkrankt (Corona-Indexfälle). 121 (103) Menschen befinden sich als Kontaktpersonen 1 aktuell in Quarantäne.