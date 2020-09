Corona trägt Schuld an verspäteten Neuwahlen der Narrengilde

Die Narrengilde Grün-Weiß Laub hat eine neue Vorstandschaft. In der vom Frühjahr auf jetzt verschobenen Jahreshauptversammlung gingen die Neuwahlen problemlos über die Bühne. Vorsitzende ist Sabine Schwingler, ihre Stellvertreter sind Monika Mertens und Lukas Veth. Zudem gewählt wurden: Sitzungspräsident Martin Kess, Schatzmeister Roland König und Schriftführerin Nicole Kriegl. Beitragskassier ist Christina Weickert, Elferratsbetreuer sind Clemens Veth und Sebastian Weickert und die Kasse prüfen Christian Grund und Michaela Kriegl.

Nicht der Mangel an geeigneten Personen, sondern Corona hat Schuld an der Verschiebung. In 38 Jahren mussten die Mitglieder erstmals so etwas erleben.

Neue Bühne für die Tanzgarden

Viel Geld hat der Verein im Jahr 2019 in die Ausstattung der Garden und eine neue Bühne im Sportheim mit dem Eigentümer Spielvereinigung Laub investiert. Dafür dürfen die verschiedenen Gruppen auch das ganze Jahr über die Räumlichkeiten des Hauses unentgeltlich nutzen. Es ist ein gutes Auskommen innerhalb der örtlichen Vereine, sagte die alte und auch neue Vorsitzende Sabine Schwingler. Die neue Bühne ist ein Meisterwerk des Sitzungspräsidenten Martin Kess. Der neue Aufgang, der neue Sportboden mit den darunterliegenden Feldern für verschiedenste Gebrauchsgegenstände und Technik sind entstanden.

Wie alle Jahre, so fanden auch in 2019 zwei ausverkaufte Sitzungen statt. Fünf Garden und drei Solos kann sich die Narrengilde auf ihre Fahnen heften. Zu den Auftritten in heimischen Gefilden gab es noch Gastauftritte aller Garden in der Fremde. Kindergarde Marsch, Kindergarde Polka, Solos, Jugendgarde, Prinzengarde und das Männerballett starten für Grün-Weiß.

Gesundes Wirtschaften

All diese Unternehmungen kosten Geld. Aber mit einem kleinen Minus, trotz der vielen Anschaffungen, kann der Verein gut leben. Durch jahrelanges kontinuierliches gutes Wirtschaften steht die Narrengilde auf gesunden Füßen. Auch Corona kann den Verein nicht umwerfen. So wurde der Vorstandschaft einstimmig Entlastung erteilt.

Lediglich die aktiven Tänzerinnen und Tänzer leiden unter der neuen Situation. So konnte erst spät und unter Vorsichtsmaßnahmen mit dem Training begonnen werden. Sicherheitskonzepte sorgen für die Gesundheit der Aktiven. Wie es allerdings weitergeht und ob in der kommenden Session Veranstaltungen stattfinden können, wird erst die nähere Zukunft zeigen.

Applaus für Silke Schneider und Uwe König

Mit Silke Schneider und Uwe König schieden zwei verdiente Personen aus der Vorstandschaft aus. Schneider gehörte diesem Gremium 18 Jahre in verschiedenen Positionen an. Uwe König war 3. Vorsitzender und auch das Verbindungsglied zur SpVgg Laub, wo er als Schatzmeister fungiert. Mit einem Präsent und unter langanhaltendem Applaus wurde ihre hervorragende Arbeit noch einmal gewürdigt.