Das Landratsamt Kitzingen hat am Dienstag drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet. Die registrierte Zahl an Corona-Toten stieg damit auf 73. Bei den jüngst Verstorbenen handelt es sich um einen 96-jährigen Mann, eine 94-jährige Frau sowie einen 92-Jährigen. Alle drei lebten im Seniorenheim St. Elisabeth in Kitzingen, das nun zwölf Corona-Tote verzeichnet.

Zur Bedeutung der an den Inzidenzwert 100 gekoppelten Maßnahmen berichtet das Landratsamt, dass die nächtliche Ausgangssperre nur noch in Landkreisen und kreisfreien Städten gilt, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 auch nur an einem Tag innerhalb der letzten sieben Tage überschritten wurde, zeitlich von (neu) 22 bis 5 Uhr. Der Kreis Kitzingen hatte laut Robert-Koch-Institut letztmals am 13. Februar die Inzidenz von 100 überschritten. Wenn die Inzidenz unter 100 bleibt, könne die Ausgangssperre zum 21. Februar aufgehoben werden, so das Landratsamt.

Voraussetzungen für Präsenzunterricht an den Schulen

Bei einer Inzidenz unter 100 gilt ab 22. Februar Präsenzunterricht oder Wechselunterricht für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Grundschulen, an den Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Förderzentren einschließlich der Schulvorbereitenden Einrichtungen sowie an weiteren Jahrgangsstufen der Förderzentren sowie für die Abschlussklassen der übrigen Schulen, soweit der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Für die übrigen Jahrgangsstufen und Schularten bleibt es beim Distanzunterricht. Kindertageseinrichtungen haben dann ebenfalls geöffnet.

Am Dienstag (Stand: 13 Uhr) gab es laut Landratsamt insgesamt 116 Corona-Infizierte im Landkreis, die in Quarantäne sind. Für die Berechnung der Sieben-Tages-Inzidenz werden die Fälle der vergangenen abgeschlossenen sieben Tage herangezogen, insgesamt 65, die laut RKI für den 16. Februar eine Inzidenz von 75,7 ergaben.

Die meisten Fälle gibt es laut Landratsamt in Kitzingen (27), Wiesentheid (elf, Schwarzach (sechs), Prichsenstadt (vier), Iphofen und Mainbernheim (je drei). Der Rest der Fälle verteile sich relativ gleichmäßig über den Landkreis.