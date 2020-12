Logischerweise spielte Corona im nunmehr zu Ende gehenden Jahr 2020 auch bei den Freizeitbuslinien "Mainschleifenshuttle und Mainschleifenexpress" eine gewichtige Rolle.

Wie der Volkacher Tourismuschef Marco Maiberger in der Ratssitzung in Sommerach berichtete, gab es durch die Pandemie eine verkürzte Fahrsaison. Trotz niedriger Fahrgastzahlen blieben die Kosten im Rahmen, da die Weichen rechtzeitig gestellt wurden und der Fahrbetrieb erst ab Pfingsten aufgenommen wurde. Hierbei wurden alle Zusatzfahrten, wie beispielsweise Fahrten am späten Abend, gestrichen. Immerhin konnte Sommerach bei den Zustiegen den zweiten Platz hinter Kitzingen belegen.

Wie Maiberger ausführte, lag der Mainschleifenexpress von den 23 Freizeitlinien, die der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) unterhält, unter den Top 10. Beim Mainschleifen-Shuttle gab es bei den Fahrgästen einen Einbruch um 75 Prozent. Der Grund: Die Gastronomiebetriebe hatten größtenteils geschlossen und es fanden aus bekannten Gründen keine Weinfeste statt. Insgesamt 1571 Gäste nutzen die beiden Fahrlinien, wobei zwei Drittel auf die Linie 105 (Mainschleifen-Shuttle) entfielen. Wenngleich weniger Fahrgäste die Linien nutzten, gab es für die Gemeinde Sommerach keine Mehrbelastung.

Im neuen Jahr, so Maiberger, soll der Express zum 1. Mai starten. Hingegen ist der Start für die Shuttle-Linien noch offen, soll aber spätestens an Pfingsten beginnen. Eventuell muss der Fahrplan laut Maiberger dann wieder optimiert werden, je nachdem ob 2021 Großveranstaltungen stattfinden werden.

Zunächst für ein Jahr wird es in Sommerach einen Rezeptbriefkasten geben. Einem entsprechenden Antrag stimmten die Räte zu. Laut Bürgermeisterin Elisabeth Drescher hat eine Apothekerin aus der näheren Umgebung das Aufstellen eines Rezeptbriefkastens in der Winzergemeinde beantragt. Als mögliche Standorte brachte sie die Nähe der örtlichen Arztpraxis, die Rathausnähe oder eines Gewerbebetriebs ins Gespräch. Ziel ist die bessere Versorgung der älteren und gegebenenfalls immobilen Menschen und gleichzeitig die Stärkung der regionalen Infrastruktur in der medizinischen Versorgung des dörflichen Lebens.

Wie Drescher mitteilte, kommen keine Kosten auf die Gemeinde oder den Standortgeber zu. Dank eines aktuellen Urteils des Bundesverwaltungsgerichts besteht die Möglichkeit, dass Apotheken, die eine Versanderlaubnis haben, in anderen Gewerbetrieben (z.B. Supermärkten, Bäckereien) oder öffentlich zugänglichen Stellen eine Art Briefkasten errichten dürfen. Einmal pro Tag, so Drescher weiter, werden die Bestellungen angenommen und ausgeführt. Noch festgelegt werden muss der Standort des Rezeptbriefkastens.

Bürgermeisterin Drescher teilte mit, dass sich beim Kindergartenanbau bereits vor Wochen durch die Regenfälle Bauverzögerungen bei den Dachabdichtungsarbeiten abzeichneten. "Wir gehen davon aus, dass sich die Außen-Fertigstellung um vier bis sechs Wochen verzögern wird", informierte die Gemeindechefin. Die Fertigstellung im Innenbereich läuft zunächst wie geplant weiter, jedoch werde man im Bereich Zwischenbau-Aufzug eine Verzögerung von mindestens zwei bis drei Wochen in Kauf nehmen müssen. Wesentliche Arbeiten an der Gebäudehülle wurden gestoppt. Das Wärmedämmverbundsystem kann bei den aktuellen Temperaturen nicht aufgebracht werden, so Drescher weiter. Und die Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten sind ebenfalls witterungsabhängig. Die Kita-Eröffnung wird sich daher in Richtung Mitte bis Ende Mai 2021 bewegen, ein genauer Termin kann derzeit noch nicht festgelegt werden.