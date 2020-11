Bürgermeister Heiko Bäuerlein ist das jüngste prominente Quarantäne-Opfer im Landkreis Kitzingen. Der CSU-Politiker verkündete am Montag auf Facebook, dass er eine Woche im Homeoffice arbeiten müsse.

Bäuerlein: Hygieneregeln eingehalten

Der Grund: Kürzlich sei ein Teilnehmer bei einer Investoren-Besprechung in Volkach positiv auf das Corona-Virus getestet worden, berichtet Bäuerlein. Der Teilnehmer sei ohne Symptome gewesen. Als Bürgermeister habe Bäuerlein an der Besprechung teilgenommen. "Wir hielten uns natürlich an die Hygieneregeln (Abstand, Lüftung und Maske), daher bin ich sehr beruhigt", erzählt der Volkacher Bürgermeister von der Zusammenkunft.

Er selbst sei aber vom Gesundheitsamt als Kontaktperson 1 routinemäßig in häusliche Quarantäne beordert worden. "Ich werde mich testen lassen und bin bis 8. Dezember im Homeoffice, bis eine Infektion ausgeschlossen werden kann", berichtet das Ortsoberhaupt. Sein Rat an alle: "So lernt man die AHA-Regeln jetzt richtig zu schätzen. Bleibt achtsam, denkt ebenfalls an AHA und bleibt gesund."

In der Stadtrat- und Bauausschuss-Sitzung am Montagabend muss sich Bäuerlein vom stellvertretenden Bürgermeister Udo Gebert vertreten lassen.