Landkreis Kitzingen vor 1 Stunde

Corona-Protest: Angemeldete Demo in Kitzingen, keine Teilnehmer in Volkach

Die Corona-Demos im Landkreis Kitzingen verlieren an Zulauf. Während die meisten in Kitzingen protestierten, gab es in Wiesentheid nur kleine Gruppen und in Volkach niemanden mehr.