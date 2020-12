Aufgrund neuer Vorgaben des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege gelten ab sofort laut Landratsamt neue Regeln für die Schulen. Ist ein Schüler positiv getestet, geht die Klasse bzw. Lerngruppe bei Bekanntwerden des Testergebnisses sofort für fünf Tage in Quarantäne. Die Quarantäne umfasst die Kinder der jeweiligen Schulklasse, nicht aber deren Eltern oder andere Haushaltsmitglieder. Eine Kontaktpersonenermittlung im außerschulischen Bereich ist davon unbenommen.

Die betroffenen Schüler werden frühestens am fünften Tag getestet (Antigen-Schnelltest oder alternativ ein PCR-Test). Nach dessen Ergebnis werden die negativ getesteten Schüler wieder zum Unterricht zugelassen und die Quarantäne wird aufgehoben. Eine Wiederzulassung erfolgt nicht bei Schülern, die etwa aufgrund privater Kontakte (außerschulischer Bereich) zum Indexfall als enge Kontaktpersonen der Kategorie I einzuordnen sind.

Da davon aktuell viele Schüler im Landkreis betroffen sind, ist das Gesundheitsamt aktuell dabei, diese über die Schulen aus der Quarantäne zu entlassen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zwei Einrichtungen sind aktuell neu betroffen: Im Seniorenheim Haus Mainblick in Kitzingen wurde eine Mitarbeiterin positiv getestet. Nach aktuellem Stand waren die Hygienemaßnahmen vor Ort ausreichend, so dass keine Einordnung von Bewohnern und Personal als Kontaktperson 1 (KP1) notwendig war. Trotzdem wurde der betroffene Wohnbereich vor Ort abgestrichen.

In der Grundschule Dettelbach ist ein Schüler positiv, Testung der Schüler und Lehrkräfte erfolgt am 7. Dezember via Schnelltest. Bei negativem Schnelltest wird die Quarantäne der KP1-Schüler beendet.