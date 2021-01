Das Sterben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie setzte sich auch am Wochenende fort. Wie das Landratsamt Kitzingen am Samstag vermeldet hat, ist die Zahl der Menschen, die im Landkreis Kitzingen an oder mit einer Covid-19-Infektion gestorben sind, im Vergleich zum Freitag um zwei gestiegen, auf nunmehr 39. Die Zahl der Corona-Toten hat sich am Sonntag zum Glück nicht erhöht. Nähere Angaben zum Alter oder Wohnort der jüngst Verstorbenen hat das Landratsamt nicht berichtet.

Insgesamt waren den Angaben des Landratsamtes zufolge im Landkreis bis Sonntag (Stand: 14 Uhr) seit Beginn der Pandemie 1582 (Freitag: 1562) bestätigte Corona-Fälle registriert. Von diesen galten 1391 (1371) Infizierte als mittlerweile genesen. 152 (154) Menschen waren am Sonntag akut erkrankt (Corona-Indexfälle). 103 (99) Menschen befanden sich als Kontaktpersonen 1 (KP1) in Quarantäne.

Blick auf die Corona-Lage im Nachbarlandkreis

Im Nachbarlandkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim stammen die jüngsten vom Landratsamt veröffentlichten Zahlen vom 8. Januar. Diesen zufolge summiert sich die Zahl der Corona-Fälle dort zwischenzeitlich auf 2077. Von diesen gelten 158 als aktive Fälle, die sich in Isolation befinden. 43 Menschen sind im Nachbarlandkreis an oder mit der Virusinfektion gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz beläuft sich den Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zufolge (Stand: 10. Januar, 8 Uhr) auf einen Wert von 75,2. Am Samstag lag dieser bei 89,1.