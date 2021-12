Wiesentheid vor 26 Minuten

Corona-Kontrollen: Keine Beanstandungen

Am Donnerstag kontrollierten das Kitzinger Landratsamt gemeinschaftlich mit der Polizeiinspektion Kitzingen von 11.30 bis 13.30 Uhr die aktuellen Corona-Regeln. Überprüft wurden verschiedene Gastronomiebetriebe sowie Geschäfte in Geiselwind und Wiesentheid, wie es im Presseschreiben heißt. Die aktuellen Bestimmungen seien in allen Fällen umgesetzt worden und es habe keine Beanstandungen gegeben.