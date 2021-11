Volkach vor 31 Minuten

Corona-Kontrollen in Volkach

Am Mittwoch fand von 11 bis 13 Uhr in Volkach eine gemeinsame Kontrollaktion der Corona-Regeln (2G-Regelung und Maskenpflicht) der Polizeiinspektion Kitzingen in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Kitzingen statt. Überprüft wurden insgesamt neun Örtlichkeiten, darunter Gastronomie, Beherbergungswesen und körpernahe Dienstleistungen. Hierbei wurden keine Verstöße festgestellt. Die bestehenden Regelungen wurden von den jeweiligen Betreibern vorbildlich umgesetzt, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Sowohl die Betreiber als auch die Besucher und Kunden hätten durchwegs positiv auf die durchgeführten Kontrollen reagiert.