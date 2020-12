Hängende Köpfe wegen des zweiten Lockdowns? – Nicht im Kitzinger Einzelhandel. Glaubt man dem Vorsitzenden des Stadtmarketingvereins, Frank Gimperlein, so stemmen sich die Geschäftsleute gegen die Krise und versuchen, ihre Kunden bei der Stange zu behalten.

Auch wenn die meisten Läden seit Mittwoch geschlossen sind, so können doch viele noch ihre Kunden beraten und beliefern, gerade jetzt, wenige Tage vor Weihnachten. Der Stadtmarketingverein hat dazu im Internet eine Liste mit 34 teilnehmenden Geschäften veröffentlicht, die auch während der Ladenschließung noch Dienstleistungen anbieten oder sogar – wie Apotheken, Optiker und Hörgeräte-Akustiker – geöffnet bleiben dürfen. Die Liste beinhaltet nicht nur Mitglieder des Vereins, sondern hat auch externe Inhaber aufgenommen. In Zeiten der Krise herrscht Solidarität.

Solidarität der Kunden

Die wünscht sich Gimperlein auch von den Kunden. Die Kitzinger Geschäftswelt habe bereits im September und Oktober gute Erfahrungen damit gemacht. Viele Landkreisbürger hätten sich dafür entschieden, den lokalen Einzelhandel zu unterstützen, statt im Internet einzukaufen. Entsprechend zufrieden seien die Händler mit den Umsätzen gewesen.

Deshalb hatten sie sich auch entschieden, Telefonberatung und Lieferservice während des Lockdowns anzubieten. Einige haben sogar eigene Online-Shops, über die man Waren im Internet bestellen kann. Gimperlein zufolge ist es das Beste, wenn Kunden anrufen, um sich zu informieren, welche Aktionen und Angebote die Händler machen können. Manche Geschäfte, zum Beispiel aus der Textilbranche, bieten eine Auswahltasche mit Kleidung zum Anprobieren für daheim an.

Wird man sich einig, liefern die Händler die Ware bis vor die Haustür; sie im Geschäft abzuholen, ist hingegen nicht erlaubt. Kunden sollten keine Scheu haben und den Anruf wagen, empfiehlt der Stadtmarketingverein-Vorsitzende. Die Läden seien erreichbar. Und es gelte selbstverständlich das übliche Umtausch- und Rückgaberecht. "Die Händler wollen ja, dass ihre Kunden zufrieden sind", erklärt Gimperlein.

Gimperleins Appell: Lokal einkaufen

Sein Appell lautet daher unvermindert: lokal einkaufen, sich in der entschleunigten Lockdown-Phase Zeit für das Telefonat mit dem Einzelhandel nehmen und die örtliche Geschäftswelt unterstützen. Mit dem Verkauf der "Schex and the City" des Vereins und von Gutscheinen der einzelnen Mitgliedsgeschäfte ist man jedenfalls sehr zufrieden. Seit dem Jahr 2013, so sagt Gimperlein, seien noch nie so viele Gutscheine in Kitzingen verkauft worden.

Im Gegenzug sei der Einzelhandel sehr bemüht, seine Kunden fachlich gut zu beraten und wenn möglich noch am selben Tag die Ware auszuliefern, auch über die Stadtgrenzen hinaus. "Man spürt trotz Krise die Leidenschaft für den Beruf", berichtet Gimperlein. "Die Händler stecken nicht den Kopf in den Sand, sondern krempeln die Ärmel hoch."

Sie mit Einkäufen zu unterstützen, halte nicht nur das Geld in der Stadt und sichere Arbeitsplätze. Es fließe auch wieder etwas zurück. Am Ende, sagt Gimperlein, hätten alle etwas von einem solidarischen Einkaufsverhalten.