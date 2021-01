Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 22.01.2021, 21.30 Uhr: Zwei weitere Todesfälle und Reihentestung in Klinik nötig

Es sind leider zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona hinzugekommen. Ein 89 Jahre alter Mann starb mit verschiedenen schweren Vorerkrankungen in der Klinik Kitzinger Land. Er war Corona positiv getestet. Eine 96 Jahre alte Frau mit verschiedenen Vorerkrankungen verstarb mit einem positiven Corona Test in der Klinik Kitzinger Land. Sie lebte in der Seniorenresidenz Wiesentheid. (vgl. Pressemitteilung vom 18. Januar) Dort wurden nach ihrem positiven Corona-Test die Bewohner des betroffenen Wohnbereichs sowie die Mitarbeiter getestet, die alle negativ waren. Sie sollen in den kommenden Tagen aber noch einmal getestet werden.

Neue Infos zu betroffene Einrichtungen:

Klinik Kitzinger Land: Nachdem Mitarbeiter und Patienten positiv getestet worden waren, wurden insgesamt 171 Mitarbeiter und Patienten der betroffenen Bereiche getestet. Drei der durchgeführten PCR-Tests bei den Mitarbeitern waren positiv, der Rest negativ. Somit sind dort insgesamt 13 Mitarbeiter positiv getestet und 8 Patienten. Die Klinik steht in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt, es fand auch schon eine unangekündigte Begehung statt. Weitere PCR-Tests des gesamten Personals sind geplant.

Phönix Dettelbach: Mittlerweile konnten bis auf zwei Personen alle positiv getesteten Bewohner aus der Quarantäne entlassen werden. Insgesamt gab es dort 96 Indexfälle bei den Bewohnern, 22 von ihnen sind gestorben.

Update vom 21.01.2021, 21.15 Uhr: Landratsamt meldet weiteren Todesfall - Ingesamt 50 Todesfälle seit Beginn der Pandemie

Trauriger Meilenstein in Kitzingen: Wie das Landratsamt Kitzingen am Donnerstag (22. Januar 2021) mitteilt, ist ein 81-Jähriger Mann in der Geomed Klinik im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Im Landkreis sind damit seit Beginn der Pandemie 50 Personen an bzw. mit Corona gestorben.

Zudem meldet das Landratsamt 18 weitere positive Corona-Tests. Am Mittwoch (21. Januar 2021) kamen 23 weiter hinzu. „Ein großer Teil unserer neuen Fälle sind Kontaktpersonen, die bereits in Quarantäne waren“, erklärt der Leiter des Gesundheitsamts Dr. Jan Allmanritter. „Das zeigt uns, dass die Kontaktermittlung läuft und wir die richtigen Kontaktpersonen in Quarantäne setzen.“

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 ist in den vergangenen Tagen leicht gestiegen und liegt laut Angaben des Robert-Koch-Instituts aktuell bei 166,7. Dabei lässt sich allerdings kein konkreter Hotspot ausmachen, da die Infektionen über den gesamten Landkreis hinweg verteilt sind.

Update vom 15.01.2021, 18.22 Uhr: Zwei weitere Todesfälle gemeldet

Wie das Landratsamt Kitzingen am Freitag (15. Januar 2021) mitteilt, sind zwei weitere Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen auf 44 Menschen.

Ein 82-jähriger Mann ist im häuslichen Umfeld verstorben, heißt es. Ein 93-jähriger Mann ist in der Seniorenresidenz Phönix verstorben. Dort sind mittlerweile 21 Senioren aufgrund des Coronavirus verstorben.

Update vom 12.01.2021, 15.15 Uhr: Ein Mann und eine Frau sterben in Zusammenhang mit dem Coronavirus

Zwei weitere Menschen sind im Raum Kitzingen in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das meldet das Landratsamt am Dienstag (12. Januar 2021). Demnach steigt die Zahl der Todesfälle nun auf 41 an.

Verstorben sind nun eine Frau im Alter von 82 Jahre, die im Seniorenzentrum Phönix in Dettelbach lebte. Ein 95-jähriger Mann verstarb in Zusammenhang mit dem Virus im häuslichen Umfeld.

Update vom 08.01.2021, 12.30 Uhr: Nach zahlreichen Todesfällen - Corona-Impfung im Seniorenheim Phönix

Das Seniorenheim Phönix in Dettelbach ist stark von einem Corona-Ausbruch betroffen: Laut Informationen des Landratsamtes Kitzingen wurden insgesamt 23 der 65 Mitarbeiter und 94 der 130 Bewohner positiv getestet. Auch ein externer Dienstleister hatte ein positivies Testergebnis.

Seit Beginn des Ausbruchs im Dezember 2020 konnten 20 Bewohner wieder aus ihrer Quarantäne entlassen werden, fünf sind derzeit noch zur Behandlung im Krankenhaus. 17 der Bewohner, die positiv getestet wurden, sind verstorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Corona im Landkreis Kitzingen liegt nun bei 37.

Das Landratsamt vermutet Fehler bei der Einhaltung der Hygienevorschriften als Ursache für das Infektionsgeschehen. Bei einer Kontrolle konnten jedoch keine Verstöße festgestellt werden.

Um die Bewohner, die bisher noch nie positiv getestet wurden, und die übrigen Mitarbeiter zu schützen, ist am Samstag (09.01.2021) eine Impfung geplant. Ein mobiles Impfteam des BRK wird dafür ins Heim kommen.

Auch in anderen Einrichtungen im Kreis Kitzingen hat sich das Virus verbreitet. In einer Senioreneinrichtung der AWO in Marktbreit gab es einzelne Corona-Fälle, nachdem Mitarbeiter und Bewohner am Montag (04.01.2021) getestet wurden, konnte die Infektion nun bei fünf Mitarbeitern und neun Bewohnern nachgewiesen werden.

Derzeit beschränken sich die Infektionen nun auf einen Wohnbereich. Laut Landratsamt konnte ein Teil der Einrichtung bereits von einem mobilen Team des BRK mit Impfstoff versorgt werden.

Update vom 05.01.2021, 15.30 Uhr: Fünf weitere Todesfälle in Seniorenresidenz

Die Seniorenresidenz Phönix in Dettelbach hat fünf weitere Todesfälle bekannt gegeben, welche in der Zeit vom 31. Dezember bis 04. Januar gestorben sind.

Am 31. Dezember sind zwei Frauen im Alter von 91 und 96 Jahren, am 02. Januar eine Frau im Alter von 89 Jahren, am 03. Januar eine Frau im Alter von 96 Jahren und am 04. Januar eine Frau im Alter von 99 Jahren mit positivem Corona-Test verstorben.

Darüber hinaus ist am 30. Dezember ein Mann im Alter von 72 Jahren mit einem positiven Corona-Test verstorben. Dieser Todesfall hat keinen Zusammenhang zur Senioreneinrichtung Phönix.

Im Landkreis sind bisher 32 Personen mit einem positiven Corona-Test verstorben.

Ergänzend weist das Landratsamt darauf hin, dass sich die Zahl der insgesamt seit Beginn des Ausbruchsgeschehens positiv getesteten Bewohner auf Grund eines internen Übertragungsfehlers auf 94 korrigiert.

Update vom 04.01.2021, 12.30 Uhr: Weitere Todesfälle und Neuinfektionen in Seniorenresidenz Phönix

Die Corona-Pandemie beschäftigt die Senioren- und Pflegeeinrichtungen im Landkreis Kitzingen auch im neuen Jahr. Besonders betroffen ist die Seniorenresidenz Phönix in Dettelbach. Wie das Landratsamt mitteilt, sind dort nun zwei weitere Bewohner in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Dabei handelte es sich um einen 67-Jährigen und einen 88-Jährigen - insgesamt sind bereits acht Bewohner verstorben, die zuvor positiv auf Corona getestet worden waren. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona im Landkreis Kitzingen steigt damit auf 26.

Bei einer erneuten Reihentestung aller Bewohner und Mitarbeiter am Donnerstag (31.12.2020) wurden 22 Bewohner und sechs Mitarbeiter neu positiv getestet. Seit dem Ausbruch Anfang Dezember wurden 100 der 130 Bewohner positiv gemeldet sowie 24 Mitarbeiter. Fünf der infizierten Bewohner konnten inzwischen aus ihrer Quarantäne entlassen werden, fünf weitere befinden sich zur Behandlung im Krankenhaus.

Der Corona-Ausbruch wurde bereits Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bei mehreren Begehungen überprüft und auch das Landratsamt hat sich dem Fall angenommen. Das Heim wird weiterhin eng vom Gesundheitsamt begleitet, unter anderem wurde eine Überprüfung der vorgeschriebenen Tests der Mitarbeiter der Residenz eingeleitet.

Ebenfalls von Infektionen betroffen ist eine Einrichtung der AWO in Marktbreit: Bisher wurden drei Mitarbeiter und sechs Bewohner positiv auf Corona getestet. Am Montag (04.01.2021) wird das gesamte Heim getestet und eine Begehung mit dem LGL ist bereits angemeldet.

Im Haus der Pflege Kitzinger Land gibt es erfreuliche Nachrichten. Nach dem ein Mitarbeiter positiv getestet worden war, fielen die Ergebnisse der Reihentestung bei allen Bewohnern und weiteren Mitarbeitern negativ aus.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Kitzingen ist derweilen leicht gestiegen. Laut den Zahlen des Robert-Koch-Institutes liegt der Wert aktuell bei 88,86 (Stand: 04.01, 0.00 Uhr).

Update vom 30.12.2020, 16.00 Uhr: Bereits sechs Todesfälle nach Corona-Ausbruch in Dettelbacher Seniorenheim

Einige der Alten- und Pflegeheime im Landkreis Kitzingen haben weiterhin mit Corona-Infektionen zu kämpfen. Nach einem Ausbruch Anfang Dezember sind in der Seniorenresidenz Phönix in Dettelbach bereits sechs Menschen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

Wie das Landratsamt am Mittwoch (30.12.2020) mitteilte, sind zwei Männer im Alter von 83 und 90 Jahren in Verbindung mit dem Infektionsgeschehen im Seniorenheim gestorben. Die Gesamtzahl der Corona-Todesfälle im Landkreis steigt damit auf 24 an.

Bereits am 10. Dezember wurde ein Aufnahmestopp für die Residenz erlassen und ein Pandemiebereich eingerichtet. Am Dienstag (29.12.2020) fand bereits die zweite Begehung mit der Steuerungsstelle für Pflegeheime des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) statt. Zudem gab es weitere Überprüfungen durch das Landratsamt. Am Donnerstag (31.12.2020) sollen alle Bewohner und Mitarbeiter nochmals auf Corona getestet werden.

In einem Heim der AWO in Marktbreit gab es ebenfalls positive Corona-Fälle: Es wurden drei Mitarbeiter und sechs Bewohner positiv getestet. Aktuell werden spezielle Schutzmaßnahmen umgesetzt.

Im Haus der Pflege Kitzinger Land wurde ein Mitarbeiter Corona-positiv gemeldet. Alle Bewohner und Mitarbeiter wurden am Mittwoch (30.12.2020) getestet, die Ergebnisse stehen allerdings noch aus.

Abgesehen vom Infektionsgeschehen in Pflegeeinrichtungen, bleibt die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis gering. Laut den Zahlen des Robert-Koch-Institutes liegt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bei 62,5 (Stand: 30.12., 0.00 Uhr)

Update vom 28.12.2020, 15.15 Uhr: Zwei weitere Todesfälle und Neuinfizierte in Seniorenheimen im Landkreis

Im Landkreis Kitzingen sind über die Feiertage 45 Menschen positiv auf Corona getestet worden. Wie das Landratsamt mitteilte, sind in der Region auch zwei weitere Todesfälle zu beklagen. Dabei handelt es sich in beiden Fällen um Bewohner von Senioreneinrichtungen.

Im Seniorenheim Bürgerspital Volkach verstarb ein 91-Jähriger, nachdem er positiv auf das Virus getestet worden war. In einer Klinik im Kitzinger Land ist zudem ein 87-Jährige mit positivem Corona-Befund verstorben. Die Frau war Bewohnerin des Seniorenheims Phönix in Dettelbach. Nach einem Corona-Ausbruch ist sie bereits die zweite Bewohnerin, die verstorben ist.

Die Infektionslage im Heim ist derweilen weiter angespannt: Es wurden mittlerweile 21 der insgesamt 65 Mitarbeiter und 73 von insgesamt 130 Bewohnern positiv getestet. Auch bei einem externen Dienstleister konnte das Virus nachgewiesen werden.

Von den infzierten Bewohnern sind fünf bereits aus ihrer Quarantäne entlassen worden, fünf weitere sind zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gekommen und zwei der Bewohner sind verstorben.

Bereits am 10. Dezember wurde ein Aufnahmestopp für das Seniorenheim Phönix ausgesprochen. Der Betreiber hat zudem Pandemiebereiche eingerichtet. Am 18. Dezember fand eine gemeinsame Begehung mit der Steuerungsstelle für Pflegeheime des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) statt.

Am vergangenen Montag (21.12.2020) sowie diesen Montag (28.12.2020) fanden weitere Tests für Mitarbeiter und Bewohner statt. Für Am 21. Dezember wurden alle Bewohner und Mitarbeiter erneut getestet. Am 28. Dezember fanden weitere Tests statt, ein weiterer Test ist am Donnerstag (31.12.2020) geplant.

Update vom 22.12.2020, 15.30 Uhr: Seniorenheim stark betroffen - neue Todesfälle

Wie das Landratsamt Kitzingen mittelt, steigen die Zahlen der positiv Getesteten in der Seniorenresidenz Phönix in Dettelbach weiterhin.

Aktuell sind 39 Bewohner positiv, 12 Mitarbeiter und eine Person, die als externer Dienstleister tätig ist. Am 18. Dezember fand bereits eine gemeinsame Begehung mit dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) - Steuerungsstelle Pflegeheime statt. Am 21. Dezember wurden alle Bewohner und Mitarbeiter erneut getestet. In der Einrichtung leben etwa 130 Bewohner und es gibt etwa 65 Mitarbeiter. Bereits am 10. Dezember wurde ein Aufnahmestopp ausgesprochen. Der Betreiber hat zudem Pandemiebereiche eingerichtet.

Leider gibt es auch zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Eine 88 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Kitzingen ist am Sonntag in der Klinik Kitzinger Land verstorben. Sie ist der 17. Todesfall im Landkreis Kitzingen mit einem positiven Corona-Test.

Am Montag, 21. Dezember, verstarb ein 79 Jahre alter Mann in der Klinik Kitzinger Land mit einem positiven Corona-Test, er war Bewohner des Seniorenheims Phönix in Dettelbach. Er ist der 18. Todesfall im Landkreis mit einem positiven Corona-Test.

Update vom 20.12.2020, 19.30 Uhr: 45 Neuinfektionen und ein Todesfall

Das Landratsamt Kitzingen meldet am Sonntag (20.12.2020) 45 neue Corona-Infektionen. Leider ist eine weitere Person an Corona verstorben. Ein 1933 geborener Mann mit einem positiven Corona-Test verstarb am Wochenende. Er war kein Bewohner eines Seniorenheims. Die Zahl der Toten im Landkreis Kitzingen mit einem positiven Corona-Test steigt somit auf 16.

Neue betroffene Einrichtungen beziehungsweise neue Sachverhalte:

Seniorenheim Mühlenpark Kitzingen : Eine Mitarbeiterin positiv. Alle Bewohner und Mitarbeiter wurden negativ getestet. (Aktualisierung)

: Eine Mitarbeiterin positiv. Alle Bewohner und Mitarbeiter wurden negativ getestet. (Aktualisierung) Seniorenheim Wiesentheid : 1 Bewohner positiv; Testung aller Bewohner des Bereichs sowie der entsprechenden Mitarbeiter vorbereitet. (neu)

: 1 Bewohner positiv; Testung aller Bewohner des Bereichs sowie der entsprechenden Mitarbeiter vorbereitet. (neu) Caritas Bürgerspital Volkach : 1 Bewohner positiv; Testung aller Bewohner des Wohnbereichs sowie der entsprechenden Mitarbeiter vorbereitet. (neu)

: 1 Bewohner positiv; Testung aller Bewohner des Wohnbereichs sowie der entsprechenden Mitarbeiter vorbereitet. (neu) Evangelischer Kindergarten Marktbreit , Nachmittagsbetreuung: 1 Mitarbeiterin positiv, Quarantäne bis mindestens 25.12.2020; ohne Freitestung bis 29.12.2020 (neu)

, Nachmittagsbetreuung: 1 Mitarbeiterin positiv, Quarantäne bis mindestens 25.12.2020; ohne Freitestung bis 29.12.2020 (neu) Berufsschule Kitzingen, BGJ Holz: 1 Schüler positiv, Ermittlungen laufen. (neu)

Update vom 17.12.2020, 15.25 Uhr: Seniorenheim in Dettelbach schwer getroffen

Das Landratsamt Kitzingen meldet am Donnerstag (17. Dezember 2020) knapp 40 neue positive Corona-Fälle. Etwa die Hälfte der neuen Fälle sind dem Ausbruchsgeschehen im Seniorenheim Phönix in Dettelbach zuzurechnen. Dort sind nun auf drei von sechs Wohnbereichen insgesamt 31 positiv auf SARS-CoV-2 getestete Bewohner. Zwei von ihnen sind stationär in Behandlung.

Insgesamt neun Mitarbeiter sowie ein externer Dienstleister sind ebenfalls positiv getestet. Aktuell wohnen in der Einrichtung 135 Bewohner.

Bereits am 10.12.20 wurde ein Aufnahmestopp verhängt, zudem hat der Betreiber eine Pandemiezone eingerichtet.

Zwei Personen sind im Krankenhaus, die übrigen Bewohner haben aktuell in Einzelfällen milde Infektsymptomatik, wie das Landratsamt weiter mitteilt. Die meisten haben aktuell erfreulicherweise keine Symptome. Das Heim wird eng vom Gesundheitsamt betreut, für Anfang kommender Woche ist eine erneute Testung der gesamten Einrichtung (Bewohner und Personal) geplant.

Zudem gibt es neue Corona-Fälle in der Krippe des Kindergarten Castellsowie an der Mittelschule Wiesentheid. Jeweils ein Kind beziehungsweise ein Schüler wurde positiv getestet. Weiterhin bekam eine Mitarbeiterin des Seniorenheims Mühlenpark einen positiven Schnelltest. Das Ergebnis des PCR-Tests stehe noch aus. Die Mitarbeiterin hat laut Auskunft des Landratsamt immer mit FFP2-Maske gearbeitet - alle Bewohner und weiteren Mitarbeiter des Heims wurden am 17. Dezember getestet.

Außerdem gab es einen positiv getesteten Schüler der Realschule des Franken Landschulheims Schloss Gaibach. Die Ermittlungen dazu laufen.

Update vom 13.12.2020, 15.00 Uhr: Weitere Schulen betroffen - Ein 63-Jähriger verstirbt

Im Raum Kitzingen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen übers Wochenende gestiegen. Insgesamt meldet das Landratsamt am Sonntag (13. Dezember 2020) 65 Neuinfektionen. Zu bedauern ist, dass ein 63-Jähriger in Zusammenhang mit dem Virus verstorben ist. Die Zahl der Todesfälle ist somit auf 14 Menschen gestiegen.

Auch an verschiedenen Bildungseinrichtungen sind neue Fälle gemeldet worden. Betroffen sind demnacht:

Mainfränkische Werkstätten Schwarzenau: 8 Mitarbeiter positiv

Kindergarten Allemannenstraße Kitzingen: 1 Mitarbeiterin positiv getestet

Kindergarten Seinsheim, Krippe: 1 Mitarbeiterin positiv getestet

Kindergarten Prichsenstadt – Rote Gruppe: 1 Mitarbeiterin positiv getestet

Mittelschule Volkach: 1 Schüler (7M) positiv

Gymnasium Marktbreit: 1 Schüler (6. Klasse) positiv

Update vom 19.11.2020, 21.13 Uhr: Gymnasium und Grundschule von Infektionsfällen betroffen

Der Landkreis Kitzingen verzeichnet am Mittwoch (18. November 2020) 25 neue Corona-Fälle. Am Donnerstag sind es (Stand 15 Uhr)13 Fälle. Das berichtet das Landratsamt Kitzingen.

Die neuen betroffenen Einrichtungen sind demnach:

Gymnasium Wiesentheid und LSH: Dort ist ein Schüler der 10b positiv getestet worden. Die Reihentestung erfolgt am 20. November. Alle Kontaktpersonen sind in Quarantäne.

Grundschule St. Hedwig Kitzingen: Eine Schülerin der 1c ist positiv. Eine Reihentestung für Lehrer und Schüler ist geplant. Auch hier befinden sich sämtliche Kontaktpersonen in Quarantäne.

Weitere Einrichtungen:

Realschule Kitzingen: Klasse 6 b bis 23.11.2020 in Quarantäne

Mittelschule Iphofen: Klasse 7M (+ Religionsklasse) bis 24.11.2020 in Quarantäne

St.-Martin-Schule Kitzingen: Zwei Gruppen in Quarantäne bis 23. bzw. 24.11.2020 bzw. 27. November

Update vom 13.112020, 15.00 Uhr: Vermehrt Schulklassen in Quarantäne - Termine für Reihentestung

Wie das Landratsamt Kitzingen in einer aktuellen Pressemitteilung berichtet, liegt die 7-Tage-Inzidenz des Landkreises laut LGL bei 109,7. Immer mehr Schulklassen müssen in Quarantäne, weil Schüler oder Lehrkräfte positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Wie das Landratsamt schreibt, sind 13 Kinder der St.Martin-Schule Kitzingen in Qurantäne, weil ein Mitarbeiter der Schule positiv getestet wurde. Die Quarantäne gilt für die Schüler bis zum 23./24. November 2020.

Desweiteren wurde ein Schüler an der Realschule Kitzingen aus der Klasse 6a positiv getestet. Die Klasse ist in Quarantäne bis zum 23. November 2020. Die Reihentestung findet am 16. November 2020 statt.

In der Mittelschule Iphofen ist die Klasse 7M (+ Religionsklasse) von Quarantäne betroffen. Ein Schüler der Klasse wurde auch hier positiv getestet. Quarantäneende ist voraussichtlich der 24. November 2020. Die Reihentestung erfolg am 13. November 2020.

Update vom 11.11.2020, 19.30 Uhr: Mehrere Kindergärten und Schulklassen in Quarantäne

Obwohl die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Kitzingen weiter sinkt und laut LGL bei 99,93 am Mittwoch (11. November 2020) liegt, sind erneut Kindergärten und Schulklassen in Quarantäne. Das berichtet das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

In der Realschule Kitzingen wurde ein Schüler der 6. Klasse positiv auf das Virus getestet. Eine Reihentestung wird nun organisiert. Bereits unter Quarantäne gestellt ist eine Kindergartengruppe des Kindergarten Rüdenhausen. Eine Reihentestung hat dort bereits ergeben, dass alle Kinder negativ sind.

Im Kindergarten Iphofen wurde eine Erzieherin positiv getestet. Doch auch hier fiel die Reihentestung negativ aus. Die Quarantäne endet hier am Donnerstag (12. November 2020). In der Mittelschule Iphofen war ein Schüler der Klasse 5a positiv getestet worden. Die Reihentestung Ergab: alle negativ. Auch hier endet die Quarantäne am Donnerstag.

Update vom 09.11.2020, 17.00 Uhr: Zwei Menschen sterben mit Covid-19

Wie das Landratsamt Kitzingen am Montag (09. November 2020) meldet, sind am vergangenen Wochenende zwei Menschen mit Covid-19 gestorben. Beide hatten Vorerkrankungen heißt es weiter.

Im Allgemeinen würde die Zahl der positiv getesteten Menschen im Landkreis allerdings leicht zurückgehen, so das Landratsamt.

