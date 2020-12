Wie das Landratsamt Kitzingen am Sonntag berichtet hat, ist am Wochenende im Landkreis Kitzingen ein 1933 geborener Mann, der positiv auf Corona getestet war, gestorben. Dies ist der 16. im Zusammenhang mit Corona registrierte Todesfall im Landkreis. Der Verstorbene lebte nicht in einem Seniorenheim, teilt das Landratsamt weiter mit.

Zudem verzeichnete die Kreisbehörde am Freitag zwölf Neuinfektionen, am Samstag 19 und am Sonntag (Stand: 13.30 Uhr) 14 weitere Corona-Fälle. Damit summiert sich die Fallzahl seit Beginn der Pandemie auf 1314. Von diesen gelten 1111 (Freitag: 1055) als gesundet. 187 (209) Menschen sind akut an Covid-19 erkrankt. 429 (669) Menschen im Landkreis befinden sich als Kontaktpersonen 1 in Quarantäne.

Mehrere Einrichtungen sind neu betroffen

Übers Wochenende sind dem Landratsamt zufolge aus diesen Einrichtungen zusätzliche Corona-Fälle oder Informationen hierzu bekannt geworden:

Seniorenheim Mühlenpark in Kitzingen: Dort war eine Mitarbeiterin positiv auf Corona getestet worden. Nun steht fest: Alle Bewohner und Mitarbeiter wurden negativ getestet.

Seniorenheim in Wiesentheid: Ein Bewohner wurde positiv getestet. Die Testung aller Bewohner des Bereichs sowie der entsprechenden Mitarbeiter ist vorbereitet.

Caritas Bürgerspital in Volkach: Ein Bewohner wurde positiv getestet. Die Testung aller Bewohner des Wohnbereichs sowie der entsprechenden Mitarbeiter ist vorbereitet.

Evangelischer Kindergarten in Marktbreit, Nachmittagsbetreuung: Eine Mitarbeiterin wurde positiv getestet. Es gilt eine Quarantäne bis mindestens 25. Dezember, ohne Freitestung bis 29. Dezember.

Berufsschule in Kitzingen, BGJ Holz: Ein Schüler wurde positiv, die Ermittlungen laufen.

Im Nachbarlandkreis sind es jetzt 32 Corona-Tote

Aus dem Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim gibt es inzwischen 1714 bestätigte Corona-Fälle, wie das Landratsamt Neustadt am Sonntag berichtete. Dies sind 61 Fälle mehr als am Freitag. Davon sind 247 Menschen akut erkrankt. Übers Wochenende ist erneut eine Person im hohen Alter in Verbindung mit Corona gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 32.