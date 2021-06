Am Montag, Stand 14 Uhr, gab es 86 Corona-Fälle im Landkreis Kitzingen. Davon fallen laut Pressemeldung des Landratsamtes 45 in die Sieben-Tages-Inzidenz, die laut RKI mit 50,5 denkbar knapp über der entscheidenden 50er-Hürde liegt. liegt.

Zu den Zahlen: In einem weiteren Unternehmen wurden Corona-Fälle bei insgesamt 16 Mitarbeitern festgestellt, 13 von ihnen leben im Landkreis Kitzingen. Eine Reihentestung mit etwa 200 PCR-Tests wurde am Montag durchgeführt.

Eine Verbindung über private Kontakte mit einem Mitarbeiter der Firma, in der vergangene Woche die Delta-Variante (indische Mutation) festgestellt wurde, ist laut Landratsamt wahrscheinlich. Ob bei den aktuellen Fällen auch die Delta-Variante vertreten ist, wird untersucht.

In die aktuelle Sieben-Tages-Inzidenz fallen 45 Fälle. In Kitzingen sind deutlich weniger Corona-Fälle als vergangene Woche: Von 45 ging die Zahl auf 16 zurück. Acht Fälle sind in Volkach, sechs in Schwarzach, vier in Prichsenstadt, drei in Mainbernheim und je ein Fall in Abtswind, Albertshofen, Buchbrunn, Geiselwind, Großlangheim, Marktbreit, Obernbreit und Wiesentheid.

Eine begonnene Impfserie haben 42 142 Landkreisbewohner (46 Prozent), vollständig geimpft sind 19016 Bürger (20,1 Prozent).