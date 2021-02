Zum Wochenstart hat das Landratsamt Kitzingen eine ausführliche Übersicht über die Lage der von Corona betroffenen Einrichtungen sowie weitere Informationen zur Pandemie im Landkreis Kitzingen vermeldet. Demnach sind im Seniorenheim St. Elisabeth der Caritas in Kitzingen elf Mitarbeiter und 41 Bewohner positiv getestet. Sechs an Corona infizierte Bewohner sind gestorben. Laut Landratsamt macht der Corona-Ausbruch in dem Heim etwa 39 Punkte auf der Sieben-Tages-Inzidenz aus, die dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zufolge am Montag (Stand: 8 Uhr) bei 127,3 lag.

Am 8. Februar gab es in St. Elisabeth eine unangemeldete Begehung durch das Gesundheitsamt und eine weitere PCR-Testung ist für 10. Februar geplant, berichtet das Landratsamt. Die Mitarbeiter würden bis auf Weiteres täglich vor Dienstbeginn mit Schnelltests getestet. Am 5. Februar wurden weitere Bewohner geimpft, insgesamt hätten nun 49 Bewohner und 35 Mitarbeiter die Erstimpfung.

Bei den am Wochenende gemeldeten vier Corona-Toten im Landkreis handelt es sich laut Landratsamt um vier Bewohner von St. Elisabeth: drei Frauen im Alter von 89, 93 und 64 Jahren sowie ein Mann im Alter von 77 Jahren. Alle Verstorbene hatten Vorerkrankungen. Am Montag wurde dem Landratsamt ein weiterer Todesfall gemeldet, eine 88-jährige Heimbewohnerin starb in der Klinik Kitzinger Land mit einem positiven Corona-Test. Auch sie hatte Vorerkrankungen. Insgesamt sind nun 64 Personen im Landkreis mit einem positiven Corona-Befund gestorben.

Hausarzt soll Kontakt zu mobilen Impfteams herstellen

Zum Stand der Corona-Impfungen heißt es aus dem Landratsamt, dass man mit dem koordinierenden Arzt im Landkreis, Dr. Klaus Kolbert, und dem Betreiber der mobilen Impfteams, dem BRK-Kreisverband Kitzingen, die Impfung der über 80-jährigen Bürger, die zu Hause leben, aber nicht mobil sind, plane. Folgendes Vorgehen wurde beschlossen: Wer über 80 Jahre alt und immobil ist und somit nicht zu einem der beiden Impfzentren kommen kann, soll sich an seinen Hausarzt wenden, der dann alles Weitere in die Wege leitet. "Der Hausarzt wird dann den Kontakt zu den mobilen Impfteams des BRK herstellen“, erklärt Kolbert. Die Impfungen der immobilen Über-80-Jährigen sollen voraussichtlich im März beginnen.

Zudem berichtet das Landratsamt, dass alle vier betroffenen Saisonarbeiter eines Weinguts in Iphofen, bei denen eine Mutation des Coronavirus festgestellt worden war, mittlerweile negativ getestet wurden. Sie zeigten keine Symptome und konnten am Wochenende aus der Quarantäne entlassen werden.