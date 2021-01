Am Montag hat in Kitzingen im Stadtteil Marshall Heights, dem ehemaligen US-Gelände, das zweite Corona-Impfzentrum für den Landkreis Kitzingen den Betrieb aufgenommen. Zuständig dafür ist das Bayerische Rote Kreuz (BRK). Dieses Impfzentrum 2 ist derzeit ausgelegt für maximal 200 Impfungen pro Tag. Das Impfzentrum 1 in der Klinik Kitzinger Land schafft bis zu 100 Impfungen täglich. Bestenfalls weitere 150 Dosen verimpfen die mobilen Imfpteams im Landkreis. Soweit die Theorie.

Felix Wallström, BRK-Kreisgeschäftsführer, berichtet auf Nachfrage dieser Redaktion von einem reibungslosen Ablauf am ersten Tag. Allerdings blieb die Tagesleistung weit unterhalb der Kapazitätsgrenze: Am Ende des ersten Tages sind dort 90 Menschen aus der Gruppe der derzeit impfberechtigten Über-80-Jährigen und Pflegekräften geimpft worden – mehr Impfdosen standen dem Impfzentrum 2 am Montag nicht zur Verfügung. Angekündigt war deutlich mehr, und so hatte das BRK vorab auch annähernd 150 Impftermine für den Tag vergeben. Aktuell gibt es auch keine Impfdosen auf Vorrat und der Betrieb im Impfzentrum ruht zwangsweise bereits wieder – nach dem ersten Tag.

Als klar war, dass weniger Impfstoff in Kitzingen ankam, als erwartet, sagten Mitarbeiter des BRK am Montag rund 60 vergebene Termine bei den Betroffenen kurzfristig telefonisch ab. Bis auf einen Fall stießen sie bei den Betroffenen laut Wallström auf Verständnis.

Ähnlich wie im Corona-Testzentrum in Albertshofen, das ebenfalls das BRK betreut, hat sich das vorher in Testläufen erprobte Vorgehen im Impfzentrum 2 in den Marshall Heights bewährt, heißt es seitens der Betreiber. Am Montag befanden sich maximal drei zu Impfende gleichzeitig im Wartezimmer, das 25 Plätze hat. Die Termine werden im Drei-Minuten-Rhytmus vergeben. Dieser Ansatz, der sich an dem erwarteten durchschnittlichen Zeitbedarf für das Aufklärungsgespräch mit einem Arzt, das jeder vor einer Impfung führt, orientiert, hat gepasst, erklärt Wallström. Ein Aufruf-System zeigt an, welcher der Wartenden als Nächstes an der Reihe ist.

Bis Dienstag waren dort seit dem Start am 27. Dezember 316 Menschen geimpft worden, berichtet Vorstand Thilo Penzhorn. Damit ist das noch vorhandene Serum aus der Lieferung vom 31. Dezember aufgebraucht. Da auch die Klinik seitdem entgegen der Planung keinen Impfstoff mehr erhalten hat, musste die Klinik 150 weitere, bereits ausgemachte Impftermine für diese Woche telefonisch absagen. Ab kommender Woche, so Penzhorn, wurde der Klinik eine "stabile Lieferkette" beim Impfstoff versprochen.

Dies hängt in erster Linie davon ab, wann wieder Impfstoff zur Verfügung steht. Laut Wallström soll am 9. Januar die nächste Lieferung kommen, dann kann wieder geimpft werden. Die Reihenfolge, wie die Impfzentren mit dem Serum, auf das alle warten, versorgt werden, und in welcher Menge, das legen politische Stellen im Freistaat zentral fest, berichtet Wallström. Übrigens: Auch die drei mobilen Impfteams, die Senioreneinrichtungen besuchen, sind zuletzt am 2. Januar unterwegs gewesen, weil auch sie keinen Impfstoff haben. Laut Wallström sollen diese Teams am 9. Januar weitermachen. Die Kitzinger Klinik rechnet mit einer Impfstoff-Lieferung am 8. Januar und möchte ab 11. Januar erst die Impfberechtigten bedienen, deren Termin diese Woche abgesagt werden musste.

Nein. Impfberechtigte aus den Risikogruppen können sich weiter für Impftermine im BRK-Impfzentrum im Marshal-Heights-Ring 15-17 anmelden, bevorzugt im Internet unter www.corona-impfung-kitzingen.de , oder unter Tel.: (0800) 8123000 von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr. Für das Impfzentrum in der Klinik Kitzinger Land können derzeit keine weiteren Impftermine ausgemacht werden. Angeblich ab 15. Januar sollen Termine bevorzugt online, über die Webseite des Bayerischen Gesundheitsministeriums, vereinbart werden, heißt es seitens der Klinik.