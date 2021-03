Wenn diese Bedingungen erfüllt seien, rechnet Kolbert mit einer breiten Unterstützung seiner Kollegen. Andernfalls, so glaubt er, würden nur Schwerpunktpraxen dazu in der Lage sein, den Aufwand zu stemmen. "In meiner Praxis sind wir sechs Ärzte, 14 Mitarbeiter und haben sechs Sprechzimmer. Da können Sie Kapazitäten freihalten. Das kann der Einzelkämpfer mit einer Arzthelferin und einem Sprechzimmer aber nicht so einfach", erklärt Kolbert. Noch sind also hohe Hürden gesetzt, bevor die Impfung beim Hausarzt beginnen kann. In nächster Zeit will das Landratsamt mit den niedergelassen Ärzten über konkrete Schritte dahin beraten.