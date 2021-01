18 neue Corona-Infektionen vermeldete das Neustädter Landratsamt am Freitag, 15. Januar, in seiner täglichen Pressemitteilung. Damit gibt es im Landkreis Neustadt-Bad Windsheim seit Ausbruch der Pandemie 2194 bestätigte Corona-Fälle. Vor knapp einem Monat, am 18. Dezember, waren es 1653 Fälle. 187 davon gelten zum aktuellen Stand als aktiv und befinden sich in häuslicher Isolation. Im Landkreis sind 48 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit meldete am Freitag einen Inzidenzwert von 138,59.

Zugenommen haben die Infektionszahlen in Obernzenn. Dies ist in erster Linie den vielen Infizierungen im dortigen Marienheim geschuldet. Zwischenzeitlich sind die Reihentestungen dort abgeschlossen, sämtliche Testergebnisse der mobilen Teststrecke vom 11. Januar liegen vor. 19 positive Fälle unter Mitarbeitern und Bewohnern gibt es. Das Landratsamt meldete am Donnerstag in seiner Pressemitteilung auch einen Todesfall dort.

Die meisten Fälle hat Bad Windsheim

Die meisten Infektionen verzeichnet nach wie vor Bad Windsheim mit 31 aktuellen Fällen (402 gesamt, vor gut vier Wochen waren es 318 gesamt) und die Kreisstadt Neustadt/Aisch 26 (296). Obernzenn hat derzeit 19 aktive Fälle (77). Die Stadt Uffenheim hat acht aktive Fälle (123), die Stadt Scheinfeld 13 (83). Emskirchen zählt zwölf aktive Fälle (127), Burghaslach zehn (70), Markt Erlbach neun (105), Dietersheim neun (55) und Uehlfeld vier (85).

Ippesheim hat derzeit keine aktiven Fälle (gesamt 20), ebenso Oberickelsheim (fünf), Markt Nordheim (neun), Simmershofen (vier) und Weigenheim (sechs). In Gollhofen gibt es Stand Freitag einen Fall (acht) ebenso wie in Hemmersheim (sechs).

Ab Montag gilt eine FFP2-Schutzmaskenpflicht in ÖPNV und Einzelhandel, ebenso im Landratsamt und seinen Einrichtungen. Der Landkreis wird hier voraussichtlich in der kommenden Woche rund 20 000 FFP2-Schutzmasken erhalten und diese an den betroffenen Personenkreis verteilen. Die Verteilung wird im Landkreis per Post erfolgen. Personen ab 15 Jahre, die bedürftig sind, erhalten zunächst jeweils fünf FFP2-Schutzmasken. Betroffen hiervon sind Personen, die Empfänger von Grundsicherungsleistungen sind. Die Verteilung wird derzeit vorbereitet und wird automatisch erfolgen.

Die Zweitimpfungen beginnen am 17. Januar

Seit Beginn der Coronavirus-Schutzimpfungen konnten im Landkreis bisher 1097 Personen geimpft werden. Die ersten Zweitimpfungen gegen das Coronavirus beginnen im Landkreis am 17. Januar in der Hospitalstiftung in Bad Windsheim.

Die Impfungen erfolgen im Landkreis über die mobilen Impfteams sowie stationär über das Corona-Impfzentrum im Kur- und Kongress-Center in Bad Windsheim. Seit 11. Januar besteht neben der telefonischen Registrierung auch die Möglichkeit, die Registrierung digital vorzunehmen. Landrat Helmut Weiß wird sich mit einem Hinweis- und Informationsschreiben rund um die Coronavirus-Schutzimpfung an alle über 80-jährigen Landkreisbewohner, die höchste Impf-Priorität haben, wenden.