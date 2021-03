Im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim gibt es (Stand 5. März) seit Beginn der Pandemie 2812 bestätigte Coronavirus-Fälle, davon sind 140 aktiv. Im Landkreis sind 77 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Über das Impfzentrum des Landkreises gab es bislang nach Angaben des Landratsamtes insgesamt 8752 Impfungen, hiervon sind 5736 Erst- und 3016 Zweitimpfungen. Das Landratsamt hat die vorhandenen Kapazitäten des Impfzentrums im Bad Windsheimer Kur- und Kongress-Center weiter ausgebaut und eine zweite Impfstraße etabliert.

Ab 8. März wieder Präsenzunterricht

Seit 3. März unterschreitet der Landkreis wieder den Inzidenzwert von 100, am Freitag lag er laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bei 61,4. Deshalb ist ab 8. März für bestimmte Klassen wieder der Wechsel in den Präsenzunterricht möglich. Ab diesem Tag öffnen auch die Kreisbüchereien in Neustadt und Scheinfeld wieder, die Kreisbücherei Bad Windsheim ab 9. März.

Wegen des Geschehens in einem Altenheim hat Scheinfeld noch 34 aktive Fälle (149 insgesamt). Zehn oder mehr Fälle haben noch Bad Windsheim (14 aktive/456 insgesamt), Neustadt (13/373) und Uehlfeld (zehn/103). Hemmersheim hatte vergangene Woche keine aktiven Fälle, jetzt wieder vier (zwölf insgesamt). Gollhofen, Ippesheim, Oberickelsheim, Oberscheinfeld und Burghaslach haben derzeit keine aktiven Fälle.