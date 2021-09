Die Corona-Lage im Landkreis Kitzingen hat sich in den letzten Tagen deutlich verschärft. Für Dienstag und Mittwoch registrierte das Landratsamt jeweils 15 Neuinfektionen, bis Donnerstag, 13.30 Uhr, lagen der Behörde neun bestätigte Fälle vor. Am Montag hatte es nur eine bestätigte Neuinfektion gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit laut Robert-Koch-Institut (RKI) den dritten Tag in Folge: von 33,8 (28.9.) über 46,9 (29.9.) auf aktuell 56,7. Insgesamt wurden dem RKI in den vergangenen sieben Tagen 52 Neuinfektionen gemeldet.

Der Schwellenwert von 35 ist im Landkreis Kitzingen den zweiten von drei Tagen überschritten worden und wird angesichts der gehäuften Fälle auch am Freitag über dieser Marke liegen. Damit greift – nach einem Karenztag – ab Sonntag wieder die 3G-Regel. Der Zutritt zum Friseur oder ins Nagelstudio, zu Veranstaltungen (im Inneren), Kinos, Fitnessstudios oder den Innenraum von Gaststätten ist dann nur noch Corona-Geimpften, Genesenen oder Getesteten gestattet.

Für Kinder, die noch nicht eingeschult sind, gibt es Ausnahmen. Schülerinnen und Schüler gelten mit Blick auf die regelmäßigen Tests in der Schule als getestet und fallen nicht unter den 3G-Grundsatz. In Alten- und Pflegeheimen, auf Messen und bei Veranstaltungen über 1000 Personen gilt die 3G-Regel inzidenzunabhängig außen wie innen.