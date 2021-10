Elf bestätigte Fälle am Mittwoch, acht am Dienstag, nur ein Fall am Montag: Äußerst volatil ist derzeit die Kurve der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Kitzingen. Der Trend geht zwar nach unten, sauste in den vergangenen Wochen aber ebenso rasch wieder nach oben. Eine verlässliche Tendenz ist nicht auszumachen. Weder ist der Landkreis bislang von der vorhergesagten vierten Corona-Welle heimgesucht worden, noch ist die Situation so entspannt wie in den Sommermonaten Juli und August. Die Lage: vorsichtig angespannt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, immer noch der beste Indikator für den Fortschritt der Pandemie, geht gerade zurück. Den Höchststand der vergangenen Monate erreichte sie am 9. September (71,9). Mit einem Wert von 46,9 (Vortag: 55,6), die das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag meldet, gehört der Landkreis zu den weniger betroffenen Regionen Bayerns. Der Durchschnitt im Freistaat liegt bei 87,9; Spitzenreiter ist der Landkreis Traunstein (248,5), am Ende der Skala steht der Landkreis Amberg/Sulzbach (30,1). Aus dem Nachbarkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim wird ein Wert von 82,0 gemeldet. Dort liegt die Fallzahl der vergangenen sieben Tage laut RKI bei 83, im Landkreis Kitzingen bei 43.

Die meisten Infektionen gibt es immer noch in der Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen. Das RKI registrierte hier seit Ausbruch der Pandemie 1307 Fälle, mehr als ein Drittel der bislang im Landkreis bestätigten 3681 Fälle (Stand: 7. Oktober). Eine Erst-, Folge- oder Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 ist seit dem 1. Oktober nur noch in der wöchentlichen Impfsprechstunde des BRK-Impfzentrums (Marshall-Heights-Ring, Kitzingen) samstags von 9 bis 17 Uhr möglich oder wie bisher in den Hausarztpraxen.