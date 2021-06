Die Sieben-Tage-Inzidenz, wichtigster Indikator für die Corona-Lage in der Region, bewegt sich auch im Landkreis Kitzingen weiter nach unten. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts lag der Wert am Mittwoch bei 19,7 (Vortag: 27,4). Am Donnerstag wird sich dieser Abwärtstrend weiter fortsetzen, dann fallen mit einem Mal 13 Fälle (nicht 16, wie vorige Woche gemeldet) aus der Wertung. Die Corona-Fallzahl für die vergangenen sieben Tage gibt das RKI mit 18 an.

Die meisten der bislang im Landkreis registrierten 3276 Infektionen mit dem Sars-CoV2-Virus gab es laut RKI in der Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen (1169), dahinter folgen die Gruppe der 15- bis 34-Jährigen (953) sowie der 60- bis 79-Jährigen (493). Bei den Null- bis Vierjährigen waren bis Mittwoch 117 Infizierte gemeldet, bei den Fünf- bis Achtjährigen 259 und bei den über 80-Jährigen 226. In der Rechnung des RKI fehlen allerdings 59 Fälle, die keiner Altersgruppe zugeordnet sind.

Mehr als zwei Drittel der Landkreisbürger sind inzwischen mindestens einmal geimpft. Wie das Landratsamt mitteilt, haben bis Mittwoch (16. Juni) 69 391 Menschen ihre Erstimpfung erhalten, davon 38 864 im Impfzentrum und 30 527 über die Hausarztpraxen. 25 480 von ihnen sind bereits vollständig immunisiert.