Das Kitzinger Landratsamt hat am Donnerstag (Stand: 14 Uhr) knapp 40 weitere Corona-Fälle im Landkreis Kitzingen vermeldet. Bis Donnerstagmittag hatte die Behörde seit Beginn der Pandemie 1258 registrierte Corona-Infizierte registriert. Am Vortag waren es 1215. Als akut erkrankt galten 206 Menschen (Vortag: 178).

Etwa die Hälfte der am Donnerstag bekannt gewordenen Fälle sind dem Landratsamt zufolge dem Ausbruchsgeschehen im Seniorenheim Phönix in Dettelbach zuzurechnen. Dort sind auf drei von sechs Wohnbereichen insgesamt 31 positiv auf Corona getestete Bewohner. Zwei von ihnen würden stationär behandelt, "die übrigen Bewohner haben aktuell in Einzelfällen milde Infektsymptomatik", teilt das Landratsamt mit. Die meisten Bewohner zeigten keine Symptome. Insgesamt neun Mitarbeiter sowie ein externer Dienstleister sind ebenfalls positiv getestet, berichtet die Kreisbehörde weiter. Aktuell wohnen in der Einrichtung 135 Bewohner.

Alle Bewohner und Mitarbeiter werden getestet

Bereits am 10. Dezember wurde ein Aufnahmestopp für das Seniorenheim verhängt, zudem hat der Betreiber eine Pandemiezone eingerichtet. Das Gesundheitsamt betreut das Heim eng. Für Anfang kommender Woche sei eine erneute Testung der gesamten Einrichtung, von Bewohnern und Personal, geplant, kündigt das Landratsamt an.

Neben dem Seniorenheim in Dettelbach sind laut Landratsamt folgende Einrichtungen neu von Corona betroffen:

Kindergarten Castell, Krippe: Ein Kind wurde positiv getestet. Die Quarantäne für die Kontaktpersonen 1 endet frühestens am 21. Dezember, ohne Freitestung am 25. Dezember.

Mittelschule Wiesentheid: Ein Schüler wurde positiv getestet. Die Quarantäne für die Schüler endet frühestens am 20. Dezember, ohne Freitestung am 24. Dezember.

Seniorenheim Mühlenpark Kitzingen: Eine Mitarbeiterin hat einen positiven Schnelltest. Das Ergebnis des PCR-Tests steht noch aus. Die Betroffene hat immer mit FFP2-Maske gearbeitet. Alle Bewohner und Mitarbeiter wurden am 17. Dezember getestet