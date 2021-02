Eine 94-jährige Bewohnerin des Seniorenheims St. Elisabeth in Kitzingen, die mit Corona infiziert war, ist gestorben. Wie das Landratsamt Kitzingen am Mittwoch mitgeteilt hat, ist die Zahl der Corona-Toten im Landkreis damit auf 74 gestiegen. 13 von diesen lebten in St. Elisabeth.

Am Mittwoch (Stand 13.30 Uhr) gab es laut Landratsamt insgesamt 114 Corona-Infizierte im Landkreis, die sich in Quarantäne befinden. Die Sieben-Tages-Inzidenz, die nur die 69 Fälle der vergangenen abgeschlossenen sieben Tage berücksichtigt, lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts am Dienstag bei 55,9.

Die 69 registrierten Fälle setzen sich wie folgt zusammen: 10. Februar: 23 Fälle; 11. Februar: zwölf; 12. Februar: neun; 13. Februar: acht; 14. Februar: zwei; 15. Februar: zwei; 16. Februar: 13. Die meisten Fälle der zurückliegenden sieben Tage gibt es dem Landratsamt zufolge in Kitzingen (29), Wiesentheid (elf), Prichsenstadt (fünf) und Schwarzach (vier). Der Rest verteile sich ohne Auffälligkeiten über den Landkreis.