Verspätet wurde dem Gesundheitsamt in Kitzingen ein weiterer Todesfall mit einem positiven Corona-Test gemeldet. Bereits am 10. Dezember verstarb eine 92 Jahre alte geimpfte Frau in einer Klinik in Gerolzhofen. Sie war chronisch krank, positiv auf Corona getestet und ist der 107. Todesfall im Landkreis Kitzingen.

Die Inzidenz im Landkreis schnellte am Freitag auf 238,8 hoch. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Kitzingen liegt nunmehr bei 6744 seit Beginn der Pandemie. 6217 Personen gesund, 420 sind Corona-Indexfälle (alle positiv Getesteten, die derzeit in Quarantäne sind), 107 Personen sind gestorben. Aktuell in Quarantäne als enge Kontaktpersonen befinden sich 172 Landkreisbewohner.

Stand der Impfungen: im Kitzinger Impfzentrum gibt es (Stand Freitag,) 28 904 begonnene Impfserien und 30 923 vollständig Geimpfte. Die Zahl der Auffrischungsimpfungen liegt bei 15 225. In den Arztpraxen gibt es 33 493 begonnene Impfserien und 36 349 vollständig Geimpfte. Die Auffrischungsimpfungen betragen hier 27 867.