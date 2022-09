Ab Mittwoch, 14. September, wird es im Impfzentrum Kitzingen neue Impfstoffe geben. Den Impfstoff „Valneva“ sowie „BA.1“ von den Herstellern Comirnaty und Spikevax sind die angepassten Impfstoffe gegen die Omikron Variante. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung des Landratsamts entnommen.

Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren wird der Impfstoff „Valneva“ nicht empfohlen. Dieser Impfstoff ist für Erwachsene im Alter von 18 bis 50 Jahren zugelassen. Die Impfwilligen erhalten zwei Injektionen desselben Impfstoffes im Abstand von 28 Tagen, um die Impfserie zu vervollständigen. Anschließend sind sie grundimmunisiert.

Die Impfstoffe von BA.1 werden dagegen nur für die Auffrischungsimpfungen empfohlen. Die genaue Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) ist allerdings noch ausstehend. Außerdem sollen im November vermutlich die neuen angepassten Impfstoffvarianten BA.4 und BA.5 erscheinen, genauere Informationen gibt es hierzu noch nicht.

Vierte Corona-Impfung für bestimmte Gruppen

Seit Freitag, 19. August, ist die zweite Auffrischungsimpfung laut STIKO-Empfehlung für folgende Gruppen im Impfzentrum möglich: Menschen ab 60 Jahren, Bewohner in Einrichtungen der Pflege sowie für Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Eingliederungshilfe, Menschen mit Immundefizienz ab fünf bis elf Jahren, Menschen mit Grunderkrankungen, die ein erhöhtes Risiko für schwere Covid-19-Verläufe haben (ab fünf Jahren), Personal in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen, insbesondere solchen mit direktem Patienten- beziehungsweise Bewohnerkontakt.

Für die zweite Auffrischungsimpfung soll in der Regel ein mRNA-Impfstoff verwendet werden. Vorzugsweise soll es der mRNA-Impfstoff sein, der bei der Grundimmunisierung beziehungsweise der ersten Auffrischungsimpfung zur Anwendung kam. Bei Menschen ab 60 Jahren, Bewohnern und Betreuten in Einrichtungen der Pflege sowie bei Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Eingliederungshilfe, ist die zweite Auffrischungsimpfung frühestens sechs Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung empfohlen.

Besondere Vorgaben für kranke Kinder

Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit Immundefizienz sollten die zweite Auffrischungsimpfung frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung bekommen. Personen ab fünf Jahren mit Grunderkrankungen, die ein erhöhtes Risiko für schwere Covid-19-Verläufe haben und in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen tätig sind, ist die zweite Auffrischungsimpfung frühestens sechs Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung empfohlen.

Die STIKO geht davon aus, dass bei immungesunden Personen der Impfschutz nach der ersten Auffrischungsimpfung besser ist und ein längerer Impfabstand für den Langzeitschutz immunologisch günstiger ist. Zudem kann in begründeten Einzelfällen die zweite Auffrischungsimpfung bereits nach frühestens drei Monaten erwogen werden. Bei Personen der oben genannten Gruppen, die nach erfolgter Covid-19-Grundimmunisierung und einer ersten Auffrischungsimpfung eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, wird vorerst keine weitere Impfung empfohlen. Ob und wann in Zukunft für alle weiteren Personengruppen Auffrischungsimpfungen empfohlen werden, ist derzeit nicht bekannt.

Die aktuellen STIKO-Empfehlungen gibt es unter www.rki.de