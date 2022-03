Am Montag fanden im Landkreis zwei Corona-Demos statt. In Kitzingen versammelten sich laut Polizeibericht gegen 19 Uhr um die 300 Teilnehmer am Bleichwasen zu der angemeldeten Versammlung. Anschließend lief der Demonstrationszug durch die Stadt. Die Beschränkungen seitens des Landratsamtes sowie die Abstände untereinander wurden von den Teilnehmern eingehalten. Die Polizei griff lediglich verkehrsregelnd ein, um ein sicheres Überqueren der Fahrbahnen zu gewährleisten. Die Demonstration wurde vom Versammlungsleiter gegen 20 Uhr beendet.

In Volkach trafen sich gegen 18 Uhr laut Polizei etwa 20 Personen am Marktplatz zu einer nicht angemeldeten Demonstration. Auf Ansprache der Polizei stellte sich vor Ort ein Versammlungsleiter zur Verfügung, gemeinsam wurde der Streckenverlauf festgelegt. Anschließend gingen die Teilnehmer etwa 25 Minuten durch die Stadt und kamen gegen 18.45 Uhr wieder am Marktplatz an, dort wurde die Versammlung beendet. Die Demonstration verlief friedlich und die Mindestabstände unter den Teilnehmern wurden eingehalten.