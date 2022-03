Drei angemeldete Demonstrationen "mit Corona-Bezug" meldet die Kitzinger Polizei von Montagabend. "Diese verliefen durchwegs friedlich und ohne Störungen", heißt es im Bericht.

In Kitzingen versammelten sich demnach etwa 200 Teilnehmer am Bleichwasen, die anschließend durch die Innenstadt zogen. Die Polizei griff nach eigenen Angaben "lediglich verkehrsregelnd" ein, um ein sicheres Überqueren der Fahrbahnen zu gewährleisten. "Die Demonstration wurde vom Versammlungsleiter gegen 20.15 Uhr an der alten Mainbrücke beendet."

In Volkach hatten sich gegen 18 Uhr etwa 85 Menschen am Marktplatz getroffen. Auch sie bewegten sich von dort aus rund eine Stunde lang durch die Innenstadt. Nach mehreren Redebeiträgen beendete der Versammlungsleiter die Zusammenkunft gegen 20 Uhr.

Rund 20 Teilnehmer zählte die Polizei in Wiesentheid. Dort fand eine stationäre Demonstration am Marienplatz ohne Störungen statt.