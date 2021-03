"Wir wollen heute friedlich ein Zeichen setzen gegen die Beschränkungen unserer Freiheitsrechte in der Corona-Pandemie", verkündete Versammlungsleiter Christian Fricke am Sonntag bei der zweiten Aktion "Kitzingen geht gemeinsam spazieren". Der Abschluss am Gartenschaugelände bot tatsächlich ein unübersehbares Zeichen, ließen die Teilnehmer doch geschätzte 200 rote Herzen-Luftballons in den Himmel steigen.

"Unser Spaziergang mit Kundgebung steht unter dem Motto 'Miteinander statt gegeneinander'", sagte Christian Fricke. Er monierte, dass durch die Entscheidungen der Politik die Gesellschaft gespalten worden sei. "Dem wollen wir mit Toleranz und Herzlichkeit entgegentreten", betonte der Versammlungsleiter. Melanie Müller begrüßte die Teilnehmer und lobte deren Mut, "hier zu sein, um deutlich zu machen, dass wir es anders wollen".

Peter Schiffmeyer ließ "Ein Hoch auf uns" aus der Musikanlage ertönen und warb im Zugverlauf lautstark für Frieden, Freiheit und Demokratie. Auf Plakaten forderten die Demonstranten ein Wiedererlangen der Reisefreiheit und die Öffnung von Betrieben. Zwei Knirpse mit ihren Eltern wünschten sich, "Oma und Oma wieder einmal umarmen zu dürfen". Eine Frau hatte auf ihrem Plakat "Grundrechte sind nicht verhandelbar" stehen, ein paar Meter weiter hieß es "Meinungsfreiheit statt Zensur".

Drei Stunden Demo

Der Demonstrationszug zog sich knapp drei Stunden vom Bleichwasen über die Alte Mainbrücke durch die Altstadt zum Bahnhof und einer Zwischenkundgebung am Mainkai. Zwischendurch drohte ein Regenguss aufzukommen, doch blieb es bei ein paar Tropfen und stattdessen begleitete ein Regenbogen den Stadtspaziergang.

"Wir haben unsere Message verbreiten können und es war ein friedlicher und schöner Nachmittag", resümierte Christian Fricke, der die Aktion als "sehr berührend" empfand. Es habe auch ins erfreuliche Bild gepasst, dass das Feedback seitens der Polizeiinspektion ebenso positiv ausgefallen sei. Das bestätigte Armin Fuchs, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Kitzingen, auf Nachfrage. "Es war eine friedlich Veranstaltung, die gut organisiert war." Zudem habe der Organisator die Teilnehmer bezüglich der Maskenpflicht belehrt und die Ordner hätten auf deren Einhaltung geachtet.