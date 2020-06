Corona-Bürgertelefon in Kitzingen wird zum 22. Juni eingestellt

Seit einigen Wochen sind die Anrufe am Corona-Bürgertelefon rückläufig und die Erreichbarkeit der Hotline wurde bereits eingeschränkt. Nun wird das Bürgertelefon laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes an diesem Montag, 22. Juni, eingestellt.

"Am Freitag, 19. Juni, ist das Bürgertelefon zum letzten Mal von 10 bis 12 Uhr besetzt", erklärt Landrätin Tamara Bischof. Über drei Monate lang waren Mitarbeiter des Landratsamts, unterstützt von Ehrenamtlichen, wichtige Ansprechpartner für alle Fragen rund um Corona.

Die Mitarbeiter haben nicht nur Informationen zu den rechtlichen Vorgaben und Einschränkungen weitergegeben, sie waren auch manchmal Kummerkasten und in ganz seltenen Fällen Blitzableiter. In Spitzenzeiten wählten über 200 Personen täglich die Nummer. Seit die Hotline am 11. März eingerichtet wurde, waren es insgesamt fast 4500 Anrufe.

Bei speziellen Fragen stehen die Mitarbeiter der einzelnen Sachgebiete wie Gesundheit, Wirtschaftsförderung oder Öffentliche Sicherheit und Ordnung weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung. Die Telefonnummern sind zum Beispiel im Mitarbeiterverzeichnis auf der Webseite des Landkreises unter www.kitzingen.de zu finden.

Ebenso steht nach wie vor die Hotline der Bayerischen Staatsregierung unter Tel.: (089) 122220 zur Verfügung, die täglich von 8 bis 18 Uhr besetzt ist. Sollte Bedarf bestehen, könne die Hotline des Landratsamts jederzeit wieder eingesetzt werden, heißt es in der Mitteilung.