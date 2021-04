Der ursprünglich für den 1. Mai vorgesehene Saisonstart der Maischleifenbahn muss wegen der aktuellen Corona-Regeln voraussichtlich bis Mitte Juni verschoben werden. Darüber informiert der Förderverein Mainschleifenbahn in einer Pressemitteilung. Für touristische Gelegenheitsverkehre auf der Schiene gelten andere Corona-Regeln, als für die Shuttlebusse an der Mainschleife, so der Verein. Der genaue Termin, wann die Mainschleifenbahn wieder fahren kann, werde noch bekannt gegeben.

Auch viele Arbeiten entlang der Strecke hätten sich wegen der Corona-Beschränkungen verzögert, ebenso die Revisionsarbeiten am Steuerwagen. Bei diesem mussten unter anderem routinemäßig die Radsätze ausgebaut, in einem Spezialbetrieb geprüft und wieder auf Normmaß abgedreht werden. Für den Wiedereinbau seien zahlreiche Helfer und Fachleute nötig. Er könne daher erst erfolgen, wenn im Rahmen von Freizeitaktivitäten wieder Treffen größerer Gruppen erlaubt sind, so der Verein.