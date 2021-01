Im Landkreis Kitzingen sind zwei weitere Tote im Zusammenhang mit Corona zu beklagen. Die Zahl der Toten mit einem positiven Corona-Test steigt auf 44. Das Landratsamt teilt mit, dass ein 82 Jahre alter Mann im häuslichen Umfeld gestorben ist. Ein 93 Jahre alter Mann ist in der Seniorenresidenz Phönix gestorben. Er ist der 21. Todesfall in der Seniorenresidenz. Insgesamt waren dort 96 Bewohner infiziert, 45 von konnten mittlerweile aus der Quarantäne entlassen werden.

Seit Beginn der Pandemie gab es im Landkreis Kitzingen 1664 bestätigte Corona-Fälle (Vortag: 1649). 1468 Personen (Vortag: 1455) sind mittlerweile wieder gesund. Akut an Corona erkrankt sind 152 Landkreisbürger (Vortag: 152). In Quarantäne als Kontaktperson 1 sind am 15. Januar, Stand 12 Uhr, 133 Personen (Vortag 96).

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ausweist, ist am Freitag deutlich gestiegen. Lag sie am Donnerstag noch bei 84,9 hat sie am Freitag mit 111,9 die 100er Marke deutlich überschritten.