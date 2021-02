Zwei weitere Personen sind mit einem positiven Corona-Befund sind laut Pressemeldung des Landratsamtes gestorben. Dabei handelt es sich um einen 77 Jahre alten Mann mit Vorerkrankungen sowie eine 80 Jahre alte Frau, die bereits in Palliativbehandlung war. Sie lebte im Seniorenheim St. Elisabeth der Caritas in Kitzingen und ist dort der siebte Todesfall, der im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruchsgeschehen steht. Die Zahl der Todesfälle steigt im Landkreis Kitzingen auf 66.

Die Situation im Seniorenheim St. Elisabeth Kitzingen: 14 Mitarbeiter sowie 42 Bewohner sind im Laufe des Ausbruchsgeschehen positiv getestet. Insgesamt sieben Bewohner sind gestorben. Das Seniorenheim steht in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt, am 8. Februar erfolgte eine unangekündigte Begehung. Eine weiter PCR-Testung der Bewohner erfolgte am 10. Februar, es liegen noch keine Befunde vor.