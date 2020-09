Corlette Circle: Tests decken zwei weitere Corona-Fälle auf

In der Gemeinschaftsunterkunft im Corlette Circle in Kitzingen (hier ein Archvbild aus dem Mai 2015) leben die dort untergebrachten Asylbewerber in einzelnen Häusern. Für sie gilt nach mittlerweile drei bekannten Corona-Fällen eine Quarantäne bis vorerst 10. September. Foto: Frank Weichhan