Contemporary Folk Music in der Alten Synagoge am 9. Oktober

Am Samstag, 9. Oktober, um 20 Uhr kommen mit Jürgen Treyz (Gitarre, Gesang) und Gudrun Walther (Geige, Gesang, Akkordeon) zwei der erfolgreichsten Folkmusiker Deutschlands in die Alte Synagoge Kitzingen. Mit diversen Bands und Projekten, allen voran ihre Erfolgsband Cara, touren sie regelmäßig in Europa, den USA und Australien und haben bereits unzählige CDs veröffentlicht. Ausgezeichnet wurden sie laut Mitteilung der Volkshochschule bereits mit zwei Irish Music Awards, mehrfach mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik.