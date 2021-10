Dettelbach vor 1 Stunde

"Composite Painting": Finissage im KuK Dettelbach

"Composite Painting" lautet der Titel einer Ausstellung der Textilkünstlerin Martha Brendle, die mit einer Vernissage mit zahlreichen Gästen im KuK Dettelbach eröffnet wurde. Die Künstlerin stellt hier ihre Bilder aus, die sie mit einer Mischung aus Malen, Nähen und Reißen aus verschiedenen Werkstoffen wie Papier, Stoff und Farben mittels einer eigenen Technik erstellt. Es sind Bilder mit vielen Symbolen, mit denen die Künstlerin ihre Lebenswirklichkeit darstellt und die Besucherinnen und Besucher zu eigenen Interpretationen anregen. Für die musikalische Untermalung der Vernissage sorgte der Jazz-Gitarrist Joe Krieg, heißt es in der Ankündigung. Die Ausstellung kann noch bis Sonntag, 17. Oktober, im Kultur- und Kommunikationszentrum in Dettelbach besichtigt werden. Bei der Finissage am Freitag, 15. Oktober, 18 Uhr, wird die Künstlerin durch die Ausstellung führen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldung bis spätestens 14. Oktober unter Tel.: (09324) 3560 oder per E-Mail an: tourismus@dettelbach.de erforderlich.