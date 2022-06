Prichsenstadt vor 56 Minuten

Comicfiguren-Ausstellung „Asterix und Freunde“ in Prichsenstadt

Zum Jahrestreffen des süddeutschen Sammlerclubs der Hansrudi-Wäscher-Freunde mit aktuell 250 Mitgliedern Ende Juli in Prichsenstadt hat Werner Reuß in der Kirchgasse 21 die private Comicfiguren-Ausstellung „Asterix und Freunde“ zusammengetragen. Die Öffentlichkeit hat ebenfalls die Möglichkeit, einen Blick auf die Sammlung zu werfen. Vorgestellt werden Asterix – Figuren seit den 60er Jahren. Außerdem gibt es ein vollständiges „Gallisches Dorf des Asterix“ im Miniformat und diverses Bildmaterial. Viele Objekte sind von Sammlern aus ganz Deutschland zur Verfügung gestellt worden und treten hinterher wieder die Heimreise an. Mit Weinfeststart an diesem Freitag kann die Ausstellung von 14 bis 17 Uhr sowie an Samstagen und Sonntagen bis Ende August an den meisten Wochenenden besucht werden. Der Eintritt ist frei, Anmeldung und Terminvergabe erforderlich unter www.pripolis.de, per Mail unter werner-reuss@web.de oder telefonisch unter (09383) 2573.