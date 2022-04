Wiesentheid 19.04.2022

Comenius-Medaille in Prag verliehen

Vor kurzem wurde Wolf-Dieter Gutsch, der Vorsitzende des Fördervereins des Steigerwald-Landschulheimes Wiesentheid (LSH) in Prag für seine langjährigen außerordentlichen Leistungen bei der Pflege der Schulpartnerschaft mit dem Gymnázium F.X. Šaldy geehrt. Im Rahmen einer festlichen Veranstaltung bekam der pensionierte Lehrer des LSH von der Direktorin des Nationalen Pädagogischen Museum in Prag, Dr. Markéta Pánková, die Comenius-Medaille verliehen. Diese Auszeichnung wird an bedeutende tschechische und ausländische Persönlichkeiten verliehen, die sich um die Verbreitung des Erbes von Comenius und seiner Nachfolger verdient gemacht haben und außerordentliche Leistungen auf pädagogischem Gebiet erbracht haben.