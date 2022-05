Jonas Greiner, der mit 2,07 Metern Körpergröße wohl größte Stand-up-Comedian und Kabarettist Deutschlands, ist am Samstag, 28. Mai, um 19.30 Uhr zu Gast in der Deutschen Fastnacht-Akademie in Kitzingen.

In seinen Erzählungen liefert der 24-jährige Thüringer laut Pressemitteilung des Kulturzentrums Deutsche Fastnacht-Akademie spitze, freche und ironische Gesellschaftskritik und Alltagsgeschichten kombiniert mit hochkarätigem und erfrischendem Humor.

Greiner beschäftigt sich in seinem Solo-Debüt mit den Fragen, die einen jungen Mann in der heutigen Zeit umtreiben: "Was nützt mir dieses Abitur?", "Was soll bloß aus mir werden?", oder "Wer sind Sie und was machen Sie in meiner Wohnung?"

Er nimmt seine Zuhörer mit auf eine Reise vom Hier und Jetzt und den Problemen unserer Zeit bis hin zur ganz großen Weltgeschichte. Dabei betrachtet er die Welt mit viel Ironie, manchmal spitz und manchmal frech.

Karten gibt es online über "okTicket", buchbar auch an der Kasse im Fastnachtmuseum.